ССО відкрили вибуховий секрет, чому на Курщині зникають понтонні переправи ворога

Сили спеціальний операцій ЗСУ вражають військову та інженерну техніку противника в Курській області РФ та корегують вогонь артилерійських систем по мостах та понтонних переправах ворога.

Джерело: пресслужба ССО

Дослівно: "Куди на Курщині "зникають" понтони росіян? Оператори Сил спеціальних операцій спільно з підрозділами Сил оборони України їх влучно знищують".

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Деталі: Зазначається, що на оприлюдненому нині відео зафіксовано ефективні ураження операторами ССО ворожої інженерної техніки в Курській області, а також виявлення та корегування вогню Хаймарсів по мостах та понтонних переправах.

Також повідомляється, що спільно з Силами оборони України в Курській області РФ було вражено та знищено скупчення техніки, польовий склад б/к, ПММ, комплекс РЕБ, 152-мм гармату Д-20.

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Що передувало: Російська служба "Радіо Свобода", проаналізувавши супутникові знімки повідомила, що в Глушковському районі Курської області РФ зникла понтонна переправа російських військ через річку Сейм.