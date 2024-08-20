Зникла одна понтонна переправа російських військ через річку Сейм на Курщині – ЗМІ

У Глушковському районі Курської області РФ зникла понтонна переправа російських військ через річку Сейм.

Джерело: російська служба "Радіо Свобода"

Деталі: Зазначається, що на супутникових знімках річки Сейм у Глушковському районі Курської області більше не видно понтонну переправу, збудовану російськими військовими неподалік від зруйнованого Силами оборони України мосту. А поруч із місцем, де вона була - дим, імовірно, від вибуху.

Реклама:

Про це свідчать нові супутникові знімки, зроблені 19 серпня системою NASA FIRMS, що фіксує пожежі, які проаналізувала російська служба РС.

Переправа знаходилася між селами Зване і Глушково. Другу понтонну переправу, наведену російськими військовими на схід від села Глушково, на супутникових знімках, як і раніше, видно, пише видання.

ВІДЕО ДНЯ

Армія Росії почала налагоджувати понтонні переправи через річку Сейм після ударів українських військ, що наступають з півдня, по стаціонарних мостах у цьому районі.

За даними РС, з 16 серпня ударами ЗСУ були виведені з ладу три мости через Сейм (біля населених пунктів Глушково, Зване і Кариж).

З офіційних українських джерел достеменно відомо про руйнування українською авіацією двох мостів через річку Сейм: біля населеного пункту Глушково і Зване.

У РС зазначають, що знищення мостів ускладнює постачання російських військ у відносно невеликій частині Курської області, затиснутій між річкою Сейм і російсько-українським кордоном. Крім того, це різко скорочує можливості для відступу, імовірно, згрупованих там російських військ.