ССО открыли взрывной секрет, почему на Курщине исчезают понтонные переправы врага

Силы специальный операций ВСУ поражают военную и инженерную технику противника в Курской области РФ и корректируют огонь артиллерийских систем по мостам и понтонным переправам врага.

Источник: пресс-служба ССО

Дословно: "Куда на Курщине "исчезают" понтоны россиян? Операторы Сил специальных операций совместно с подразделениями Сил обороны Украины их прицельно уничтожают".

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Детали: Отмечается, что на обнародованном ныне видео зафиксированы эффективные поражения операторами ССО вражеской инженерной техники в Курской области, а также обнаружение и корректировка огня Хаймарсов по мостам и понтонным переправам.

Также сообщается, что совместно с Силами обороны Украины в Курской области РФ было поражено и уничтожено скопление техники, полевой склад б/к, ГСМ, комплекс РЭБ, 152-мм пушка Д-20.

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Что предшествовало: Российская служба "Радио Свобода", проанализировав спутниковые снимки сообщила, что в Глушковском районе Курской области РФ исчезла понтонная переправа российских войск через реку Сейм.