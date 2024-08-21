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У Тернополі – досі підвищений вміст хлору та соляної кислоти в повітрі після пожежі від атаки РФ

Валентина РоманенкоСереда, 21 серпня 2024, 12:59
У Тернополі – досі підвищений вміст хлору та соляної кислоти в повітрі після пожежі від атаки РФ
фото - Тернопільский обласний ЦКПХ

У Тернополі групи швидкого реагування обласного центру контролю та профілактики хвороб фіксують підвищений вміст хлору та соляної кислоти в атмосферному повітрі.

Джерело: ДУ "Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" у Facebook

Дослівно: "На 10.30 21.08.2024р. за результатами розрахунків досі спостерігається перевищення гранично допустимої концентрації вмісту хлору та соляної кислоти в атмосферному повітрі на території міста Тернопіль, згідно вимог наказу МОЗ № 813 від 10.05.2024 року "Про затвердження державних медико – санітарних нормативів  допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць".

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Деталі: Зокрема в мікрорайоні Новий Світ вміст соляної кислоти становить 0,52 мг/м3 при нормі – 0,2 мг/м3. На вулиці Білецькій хлор – 0,6 мг/м3 при нормі 0,1 мг/м3; соляна кислота – 0,52 мг/м3. На вулиці Об'їзній вміст хлору становив 0,3 мг/м3; соляна кислота – 0,21 мг/м3.

Тернополян закликають дотримуватись рекомендацій: без потреби не виходити з дому, максимально обмежити перебування дітей, людей похилого віку, хворих із хронічними захворюваннями легень на вулиці, зачинити вікна в приміщеннях, ретельно мити продукти, принесені з двору.

Передісторія:

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