В Тернополе повышено содержание хлора и соляной кислоты в воздухе после пожара от атаки РФ

В Тернополе группы быстрого реагирования областного центра контроля и профилактики болезней фиксируют повышенное содержание хлора и соляной кислоты в атмосферном воздухе.

Источник: ГУ "Тернопольский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины" в Facebook

Дословно: "На 10.30 21.08.2024р. по результатам расчетов до сих пор наблюдается превышение предельно допустимой концентрации содержания хлора и соляной кислоты в атмосферном воздухе на территории города Тернополь, согласно требованиям приказа МЗ № 813 от 10.05.2024 года „Об утверждении государственных медико - санитарных нормативов допустимого содержания химических и биологических веществ в атмосферном воздухе населенных мест".

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Детали: В частности в микрорайоне Новый Свет содержание соляной кислоты составляет 0,52 мг/м3 при норме - 0,2 мг/м3. На улице Белецкой хлор - 0,6 мг/м3 при норме 0,1 мг/м3; соляная кислота - 0,52 мг/м3. На улице Объездной содержание хлора составляло 0,3 мг/м3; соляная кислота - 0,21 мг/м3.

Тернополян призывают придерживаться рекомендаций: без надобности не выходить из дома, максимально ограничить пребывание детей, пожилых людей, больных с хроническими заболеваниями легких на улице, закрыть окна в помещениях, тщательно мыть продукты, принесенные со двора.

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