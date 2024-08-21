В Винницкой области разоблачен церковник УПЦ МП, распространявший нарративы Кремля

Служба безопасности Украины задокументировала подрывную деятельность клирика Винницкой епархии УПЦ МП, настоятеля храма Калиновского благочиния, который публично оправдывал вооруженную агрессию РФ.

Источник: СБУ, Нацполиция, Винницкая областная прокуратура, собеседник УП в правоохранительных органах

фото, предоставленное уп источником

Детали: По данным источника "Украинской правды", речь идет о Евгении Кошельнике.

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По материалам дела, мужчина в общении в мессенджере Telegram демонстрировал пророссийские идеологические взгляды с четким выражением антиукраинской позиции. С целью распространения своих убеждений он посылал своим собеседникам соответствующие текстовые и видеоматериалы.

В качестве источников информации подозреваемый использовал российские ТГ-каналы, которые подают российскую вооруженную агрессию как внутренний гражданский конфликт украинцев.

Из так называемых "православных" каналов мужчина распространял пропаганду Кремля о "священной войне против Запада впавшего в сатанизм", цель которой - попадание всей территории Украины "в зону исключительного влияния России".

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Также среди сообщений есть истории об "ополченце из ЛНР", который якобы побывал в украинском "концлагере", и о вымышленном кассетном ударе украинской армии по детскому пляжу в Донецкой области со многими жертвами.

В СБУ сообщают, что инициированная ими экспертиза подтвердила факты преступных действий, направленных на расшатывание общественно-политической обстановки в регионе.

Во время обысков в квартире фигуранта изъят мобильный телефон и компьютерная техника, которую он использовал для распространения вражеской пропаганды.

Дословно прокуратура: "...священнослужителю УПЦ МП из Хмельницкого района Винницкой области, гражданину Украины, сообщено о подозрении в оправдании, отрицании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, начатой в 2014 году, а также глорификации лиц, которые ее осуществляли, и отрицании оккупации части территории Украины".

Дословно СБУ: "Фигурант находится под круглосуточным домашним арестом. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества".

Напомним: 20 августа Верховная Рада приняла в целом законопроект о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Россией, которым могут сделать невозможной деятельность УПЦ МП.