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Влада РФ скасувала на невизначений термін місцеві вибори у 7 районах Курщини

Станіслав ПогоріловСереда, 21 серпня 2024, 13:51
Влада РФ скасувала на невизначений термін місцеві вибори у 7 районах Курщини
Фото: Getty Images

Російський Центрвиборчком прийняв рішення відкласти вибори місцевих депутатів у семи районах Курської області на невизначений термін, бо там немає гарантії безпеки.

Джерело: ЦИК РФ у Telegram, "Новая газета Европа"

Деталі: Повідомляється, що вибори не відбудуться в прикордонних Біловському, Більшесолдатському, Глушківському, Коренівському, Суджанському та Хомутовському районах, а також у місті Льгов.

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На який термін перенесли муніципальні  вибори - не уточнюється.

Росіяни кажуть, що процес підготовки та проведення виборів "буде відновлено за повної гарантії безпеки виборців".

Водночас, заявила голова виборчої комісії області Тетяна Малахова, вересневі вибори губернатора регіону відбудуться, дострокове голосування на них заплановано на період із 28 серпня до 5 вересня. Після - 6, 7 і 8 вересня має відбутись основне голосування.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Українська армія увійшла на територію Курської області Росії 6 серпня. З того дня у регіоні тривають бої. За даними української влади, Сили оборони України контролюють майже сотню населених пунктів, серед них – райцентр Суджа.

Що було раніше: 20 серпня у Курській області Росії оголосили дострокові вибори губернатора: замість запланованих 6-9 вересня вони розпочнуться 29 серпня.

Курська область вибориРосіявійна
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