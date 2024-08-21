Власти РФ отменили на неопределенный срок местные выборы в 7 районах Курской области

Российский Центризбирком принял решение отложить выборы местных депутатов в семи районах Курской области на неопределенный срок, потому что там нет гарантии безопасности.

Источник: ЦИК РФ в Telegram, "Новая газета Европа"

Детали: Сообщается, что выборы не состоятся в приграничных Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Суджанском и Хомутовском районах, а также в городе Льгов.

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На какой срок перенесли муниципальные выборы - не уточняется.

Россияне говорят, что процесс подготовки и проведения выборов "будет восстановлен при полной гарантии безопасности избирателей".

В то же время, заявила председатель избирательной комиссии области Татьяна Малахова, сентябрьские выборы губернатора региона состоятся, досрочное голосование на них запланировано на период с 28 августа по 5 сентября. После - 6, 7 и 8 сентября должно состояться основное голосование.

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Напомним: Украинская армия вошла на территорию Курской области России 6 августа. С того дня в регионе продолжаются бои. По данным украинских властей, Силы обороны Украины контролируют почти сотню населенных пунктов, среди них - райцентр Суджа.

Что предшествовало: 20 августа В Курской области России объявили досрочные выборы губернатора: вместо запланированных 6-9 сентября они начнутся 29 августа.