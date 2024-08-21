Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Власти РФ отменили на неопределенный срок местные выборы в 7 районах Курской области

Станислав ПогориловСреда, 21 августа 2024, 13:51
Власти РФ отменили на неопределенный срок местные выборы в 7 районах Курской области
Фото: Getty Images

Российский Центризбирком принял решение отложить выборы местных депутатов в семи районах Курской области на неопределенный срок, потому что там нет гарантии безопасности.

Источник: ЦИК РФ в Telegram, "Новая газета Европа"

Детали: Сообщается, что выборы не состоятся в приграничных Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Суджанском и Хомутовском районах, а также в городе Льгов.

Реклама:

На какой срок перенесли муниципальные выборы - не уточняется.

Россияне говорят, что процесс подготовки и проведения выборов "будет восстановлен при полной гарантии безопасности избирателей".

В то же время, заявила председатель избирательной комиссии области Татьяна Малахова, сентябрьские выборы губернатора региона состоятся, досрочное голосование на них запланировано на период с 28 августа по 5 сентября. После - 6, 7 и 8 сентября должно состояться основное голосование.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Украинская армия вошла на территорию Курской области России 6 августа. С того дня в регионе продолжаются бои. По данным украинских властей, Силы обороны Украины контролируют почти сотню населенных пунктов, среди них - райцентр Суджа.

Что предшествовало: 20 августа В Курской области России объявили досрочные выборы губернатора: вместо запланированных 6-9 сентября они начнутся 29 августа.

Курская область виборыРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Макрон прокомментировал задержание Дурова: Это никоим образом не политическое решение

Киевская ГЭС не получила существенных повреждений после атаки РФ – глава ОВА

На Волыни во время конфликта командир взвода застрелил полицейского – СМИ

Россияне ударили по Киевской ГЭС, есть повреждения – СМИ

Кулеба после ракетного удара РФ попросил у союзников две вещи

На одном из крупнейших НПЗ в России прогремел взрыв и начался пожар

Все новости...
Курская область
Разведка Британии сообщила о дефиците кадров в армии РФ из-за событий на Курщине
Украина ответственна за нормальную жизнь на Курщине, которую взяла под контроль – правозащитник
Эвакуировать россиян из Суджи в Украину незаконно, это может считаться депортацией – правозащитник
Последние новости
19:49
Футбол"Левый берег" одолел "Черноморец" и одержал дебютную победу в УПЛ
19:48
В Минске заявили, что не получали "официальных обращений" Украины отвести войска от границы
19:42
Утренняя атака на Украину стоила России почти 1,3 миллиарда долларов
19:38
Правительство Нидерландов просят помочь со взысканием с украинцев платы за убежища
19:29
Лисовой рассказал, сколько нужно средств, чтобы повысить зарплаты учителям
19:26
В Донецкой области расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми
19:15
В Польше объявили в розыск экс-чиновника из-за коррупции на закупке генераторов для Украины
18:51
Первые данные начали вносить в единый госреестр адресов
18:49
Самая массированная атака РФ: ППО уничтожила более 200 ракет и дронов врага из 236 запущенных
18:46
Ученые заявили, что создали материал, который может "охлаждать" тело
Все новости...
Реклама:
Реклама: