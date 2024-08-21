Обстріл Росією кафе в Запорізькій області: 6 дітей перебувають у лікарні, двоє у тяжкому стані

Шість дітей віком 11-17 років, які постраждали через російський обстріл Малокатеринівки Запорізької області 20 серпня, перебувають у лікарні.

Джерело: головний лікар Запорізької дитячої лікарні Юрій Борзенко у коментарі "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Троє дітей середньої тяжкості з акубаротравмою без мінно-вибухових пошкоджень. Одна дівчинка з минно-вибуховим пошкодженнями м'яких тканин лівого плеча. На сьогодні вона вже прооперована, у свідомості, розмовляє. Одна дитина – нейро-хірургічна операція, зараз в операційній".

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Деталі: За словами медика, два хлопчики перебувають у тяжкому стані – є підозра на пошкодження спинного мозку.

"Ми зараз не можемо сказати це пошкодження спинного мозку – чи це забій. Були вийняті уламки і це тільки покаже час, як зафункціонує спинний мозок", – пояснив Борзенко.

Що передувало: Російська армія 20 серпня завдала удару по дитячому кафе в Малокатеринівці Запорізької області.

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За даними очільника ОВА, 14-річний хлопець загинув, ще 6 дітей було травмовано - це хлопці 17, 16, 15, 14 років та дівчата 10 і 11 років. Поранення отримали й 28-річний чоловік та жінки 18 та 45 років.