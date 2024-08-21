Обстрел Россией кафе в Запорожской области: 6 детей находятся в больнице, двое в тяжелом состоянии

Шесть детей в возрасте 11-17 лет, пострадавших из-за российского обстрела Малокатериновки Запорожской области 20 августа, находятся в больнице.

Источник: главный врач Запорожской детской больницы Юрий Борзенко в комментарии "Радио Свобода"

Прямая речь: "Трое детей средней тяжести с аккубаротравмой без минно-взрывных повреждений. Одна девочка с минно-взрывными повреждениями мягких тканей левого плеча. На сегодня она уже прооперирована, в сознании, разговаривает. Один ребенок - нейро-хирургическая операция, сейчас в операционной".

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Детали: По словам медика, два мальчика находятся в тяжелом состоянии – есть подозрение на повреждение спинного мозга.

"Мы сейчас не можем сказать, это повреждение спинного мозга – или это ушиб. Были вынуты обломки и это только покажет время, как зафункционирует спинной мозг", – пояснил Борзенко.

Что предшествовало: Российская армия 20 августа нанесла удар по детскому кафе в Малокатериновке Запорожской области.

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По данным главы ОВА, 14-летний парень погиб, еще 6 детей были травмированы - это мальчики 17, 16, 15, 14 лет и девочки 10 и 11 лет. Ранения получили и 28-летний мужчина и женщины 18 и 45 лет.

Кроме того, по данным ОГА, в 23:08 российские оккупанты осуществили повторный обстрел населенного пункта. Взрывной волной и обломками повреждены 50 частных домов, семь из них разрушены до основания. В одном из зданий было обнаружено тело погибшего мужчины - жителя Малокатериновки. Ранения получила 45-летняя женщина.

В Кушугумской общине 21 августа объявлено Днем траура по погибшим в результате российской агрессии.