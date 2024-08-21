Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Обстрел Россией кафе в Запорожской области: 6 детей находятся в больнице, двое в тяжелом состоянии

Валентина РоманенкоСреда, 21 августа 2024, 15:27
Обстрел Россией кафе в Запорожской области: 6 детей находятся в больнице, двое в тяжелом состоянии
фото полиции Запорожской области

Шесть детей в возрасте 11-17 лет, пострадавших из-за российского обстрела Малокатериновки Запорожской области 20 августа, находятся в больнице.

Источник: главный врач Запорожской детской больницы Юрий Борзенко в комментарии "Радио Свобода"

Прямая речь: "Трое детей средней тяжести с аккубаротравмой без минно-взрывных повреждений. Одна девочка с минно-взрывными повреждениями мягких тканей левого плеча. На сегодня она уже прооперирована, в сознании, разговаривает. Один ребенок - нейро-хирургическая операция, сейчас в операционной".

Реклама:

Детали: По словам медика, два мальчика находятся в тяжелом состоянии – есть подозрение на повреждение спинного мозга.

"Мы сейчас не можем сказать, это повреждение спинного мозга – или это ушиб. Были вынуты обломки и это только покажет время, как зафункционирует спинной мозг", – пояснил Борзенко.

Что предшествовало: Российская армия 20 августа нанесла удар по детскому кафе в Малокатериновке Запорожской области.

ВИДЕО ДНЯ

По данным главы ОВА, 14-летний парень погиб, еще 6 детей были травмированы - это мальчики 17, 16, 15, 14 лет и девочки 10 и 11 лет. Ранения получили и 28-летний мужчина и женщины 18 и 45 лет.

Кроме того, по данным ОГА, в 23:08 российские оккупанты осуществили повторный обстрел населенного пункта. Взрывной волной и обломками повреждены 50 частных домов, семь из них разрушены до основания. В одном из зданий было обнаружено тело погибшего мужчины - жителя Малокатериновки. Ранения получила 45-летняя женщина.

В Кушугумской общине 21 августа объявлено Днем траура по погибшим в результате российской агрессии.

Запорожская областьвойнавоенные преступления
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский собирает большое совещание по беглецам: Надо сделать выводы

В Курской области взяты под контроль еще два населенных пункта – Зеленский

обновленоСторонник УПЦ МП нардеп Дмитрук сбежал из Украины – источники

Голодовка отменена: больницу в Одессе обеспечивает едой патронатная служба "Азова", пока ОГА решает проблему

Лузан выиграла золото чемпионата мира на коронной дистанции в гребле на каноэ-одиночке

The Washington Post: Украина снова пересекает "красные линии" Путина, а он – моргает

Все новости...
Запорожская область
Российские войска ударили по детскому кафе в Запорожской области: один ребенок погиб, есть раненые
Для милитаризации образования: россияне планируют привлечь в школы на ВТО еще больше "казаков"
За сутки Запорожскую область атаковали почти 300 вражеских БпЛА различной модификации
Последние новости
23:00
ФутболХет-трик Назаренко помог "Полесью" разгромить "Оболонь" в 4 туре УПЛ
22:50
Как распознать токсичных коллег и ужиться с ними на работе? Объясняет психотерапевтку
22:41
В Telegram прокомментировали задержание Дурова: Соблюдаем законы ЕС
22:35
"У датчан очень мало знаний, чем на самом деле Украина". Как работает Украинский Дом в Дании
22:15
Зеленский упрекнул партнеров за "оборонные пакеты, которые месяцами не реализуются"
22:08
Футбол"Челси" разгромило "Вулверхэмптон" в АПЛ, но Мудрика поменяли уже в перерыве
21:55
"Беларускі Гаюн": Войска на границе не несут угрозы для Украины
21:49
В Польше почтили погибших пожарных: по всей стране раздавались сирены
21:44
Зеленский собирает большое совещание по беглецам: Надо сделать выводы
21:38
В Курской области взяты под контроль еще два населенных пункта – Зеленский
Все новости...
Реклама:
Реклама: