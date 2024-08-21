З-під завалів у Козачій Лопані врятували жінку, пошукові роботи тривають
Середа, 21 серпня 2024, 18:35
Увечері 21 серпня з-під завалів селищної ради у Козачій Лопані на Харківщині врятували жінку, під завалами ще можуть перебувати люди.
Джерело: МВС, ДСНС, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
Деталі: За даними голови ОВА, з-під завалів рятувальники деблокували жінку 1968 року народження, вона отримала легкі ушкодження.
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З-під завалів у Козачій Лопані врятували жінку, пошукові роботи тривають— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 21, 2024
Відео - ДСНС pic.twitter.com/nPO8ZUEtLq
Рятувальники кажуть, що під завалами ще можуть перебувати люди.
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Що передувало:
Російські війська 21 серпня завдали артилерійського удару по Козачій Лопані на Харківщині, пошкоджено будівлю сільської ради.