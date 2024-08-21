Увечері 21 серпня з-під завалів селищної ради у Козачій Лопані на Харківщині врятували жінку, під завалами ще можуть перебувати люди.

Джерело: МВС, ДСНС, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Деталі: За даними голови ОВА, з-під завалів рятувальники деблокували жінку 1968 року народження, вона отримала легкі ушкодження.

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З-під завалів у Козачій Лопані врятували жінку, пошукові роботи тривають

Відео - ДСНС pic.twitter.com/nPO8ZUEtLq — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 21, 2024

Рятувальники кажуть, що під завалами ще можуть перебувати люди.

ВІДЕО ДНЯ

Фото - Нацполіція, МВС

Фото - Нацполіція, МВС

Фото - Нацполіція, МВС

Що передувало:

Російські війська 21 серпня завдали артилерійського удару по Козачій Лопані на Харківщині, пошкоджено будівлю сільської ради.