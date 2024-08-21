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З-під завалів у Козачій Лопані врятували жінку, пошукові роботи тривають

Тетяна ОлійникСереда, 21 серпня 2024, 18:35
З-під завалів у Козачій Лопані врятували жінку, пошукові роботи тривають
Фото - Нацполіція, МВС

Увечері 21 серпня з-під завалів селищної ради у Козачій Лопані на Харківщині врятували жінку, під завалами ще можуть перебувати люди.

Джерело: МВС, ДСНС, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Деталі: За даними голови ОВА, з-під завалів рятувальники деблокували жінку 1968 року народження, вона отримала легкі ушкодження.

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Рятувальники кажуть, що під завалами ще можуть перебувати люди.

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Фото - Нацполіція, МВС
 
Фото - Нацполіція, МВС
 
Фото - Нацполіція, МВС

Що передувало:

Російські війська 21 серпня завдали артилерійського удару по Козачій Лопані на Харківщині, пошкоджено будівлю сільської ради.

Харківська областьвійнаобстріл
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