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Из-под завалов в Казачьей Лопани спасли женщину, поисковые работы продолжаются

Татьяна ОлейникСреда, 21 августа 2024, 18:35
Из-под завалов в Казачьей Лопани спасли женщину, поисковые работы продолжаются
Фото - Нацполиция, МВД

Вечером 21 августа из-под завалов поселкового совета в Казачьей Лопани на Харьковщине спасли женщину, под завалами еще могут находиться люди.

Источник: МВД, ГСЧС, председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов

Детали: По данным председателя ОГА, из-под завалов спасатели деблокировали женщину 1968 года рождения, она получила легкие повреждения.

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Спасатели говорят, что под завалами еще могут находиться люди.

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Фото - Нацполиция, МВД
 
Фото - Нацполиция, МВД
 
Фото - Нацполиция, МВД

Что предшествовало:

Российские войска 21 августа нанесли артиллерийский удар по Казачьей Лопани на Харьковщине, повреждено здание сельского совета.

Харьковская областьвойнаобстрел
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