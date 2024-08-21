Из-под завалов в Казачьей Лопани спасли женщину, поисковые работы продолжаются

Вечером 21 августа из-под завалов поселкового совета в Казачьей Лопани на Харьковщине спасли женщину, под завалами еще могут находиться люди.

Источник: МВД, ГСЧС, председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов

Детали: По данным председателя ОГА, из-под завалов спасатели деблокировали женщину 1968 года рождения, она получила легкие повреждения.

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З-під завалів у Козачій Лопані врятували жінку, пошукові роботи тривають

Відео - ДСНС pic.twitter.com/nPO8ZUEtLq — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 21, 2024

Спасатели говорят, что под завалами еще могут находиться люди.

ВИДЕО ДНЯ

Фото - Нацполиция, МВД

Фото - Нацполиция, МВД

Фото - Нацполиция, МВД

Что предшествовало:

Российские войска 21 августа нанесли артиллерийский удар по Казачьей Лопани на Харьковщине, повреждено здание сельского совета.