Из-под завалов в Казачьей Лопани спасли женщину, поисковые работы продолжаются
Среда, 21 августа 2024, 18:35
Вечером 21 августа из-под завалов поселкового совета в Казачьей Лопани на Харьковщине спасли женщину, под завалами еще могут находиться люди.
Источник: МВД, ГСЧС, председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов
Детали: По данным председателя ОГА, из-под завалов спасатели деблокировали женщину 1968 года рождения, она получила легкие повреждения.
Реклама:
З-під завалів у Козачій Лопані врятували жінку, пошукові роботи тривають— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 21, 2024
Відео - ДСНС pic.twitter.com/nPO8ZUEtLq
Спасатели говорят, что под завалами еще могут находиться люди.
ВИДЕО ДНЯ
Что предшествовало:
Российские войска 21 августа нанесли артиллерийский удар по Казачьей Лопани на Харьковщине, повреждено здание сельского совета.