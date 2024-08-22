Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Центр радіозв'язку, аеропорт та авіабаза – Буданов розповів про цілі дронів у Росії

Олена ІвашківЧетвер, 22 серпня 2024, 02:43
Центр радіозв'язку, аеропорт та авіабаза – Буданов розповів про цілі дронів у Росії
Кирило Буданов, фото: Getty Images

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів, що цілями безпілотників, які у ніч на 21 серпня завдали ударів по об'єктах у Росії, були центр радіозв'язку, аеропорт та авіабаза. 

Джерело: The War Zone

Деталі: ГУР завдало ударів по центру радіозв'язку, по московському аеропорту "Остаф'єво" та авіабазі "Міллерово" в Ростовській області. Загалом, за словами Буданова, було задіяно близько 50 безпілотників.

Реклама:

The War Zone також зазначає, що останні дані, зібрані системою пожежної інформації NASA, свідчать про відсутність пожеж і в "Остаф’єво", і в "Міллерово". Буданов не уточнив, де знаходиться центр радіозв'язку.

Нагадаємо: 

БудановбезпілотникиРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Макрон прокоментував затримання Дурова: Це жодним чином не політичне рішення

Київська ГЕС не зазнала суттєвих пошкоджень після атаки РФ – голова ОВА

На Волині під час конфлікту командир взводу застрелив поліцейського – ЗМІ

Росіяни вдарили по Київській ГЕС, є пошкодження – ЗМІ

Кулеба після ракетного удару РФ попросив у союзників дві речі

На одному з найбільших НПЗ в Росії пролунав вибух і почалася пожежа

Усі новини...
Генштаб: На фронті відбулось 110 боїв, з них 46 на Покровському напрямку
Deep State: Російські військові захопили три села на Донеччині
Російські військові запустили ударні дрони з півночі
ЗМІ: Безпілотники атакували аеродром у Волгоградській області Росії
Останні новини
19:38
Уряд Нідерландів просять допомогти зі стягненням з українців плати за притулки
19:29
Лісовий розповів, скільки потрібно коштів, аби підвищити зарплати вчителям
19:26
У Донецькій області розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми
19:15
У Польщі оголосили в розшук експосадовця через корупцію на закупівлі генераторів для України
18:51
Перші дані почали вносити до єдиного держреєстру адрес
18:49
Наймасованіша атака РФ: Сили оборони знищили понад 200 ракет і дронів ворога з 236 запущених
18:46
Вчені заявили, що створили матеріал, який може "охолоджувати" тіло
18:45
Зеленський провів Ставку: основні питання – відновлення енергетики після атаки РФ, ефективність ППО, фронт
18:44
Французька поліція розкрила деталі звинувачень проти засновника Telegram
18:27
Внаслідок ворожих атак на Херсонщині постраждали 7 людей
Усі новини...
Реклама:
Реклама: