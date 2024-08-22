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Центр радиосвязи, аэропорт и авиабаза - Буданов рассказал о целях дронов в России

Алена ИвашкивЧетверг, 22 августа 2024, 02:43
Центр радиосвязи, аэропорт и авиабаза - Буданов рассказал о целях дронов в России
Кирило Буданов, фото: Getty Images

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что целями беспилотников, которые в ночь на 21 августа нанесли удары по объектам в России, были центр радиосвязи, аэропорт и авиабаза. 

Источник: The War Zone

Детали: ГУР нанесло удары по центру радиосвязи, по московскому аэропорту "Остафьево" и авиабазе "Миллерово" в Ростовской области. Всего, по словам Буданова, было задействовано около 50 беспилотников.

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The War Zone также отмечает, что последние данные, собранные системой пожарной информации NASA, свидетельствуют об отсутствии пожаров и в Остафьево, и в Миллерово. Буданов не уточнил, где находится центр радиосвязи.

Напомним: 

БудановбеспилотникиРосcия
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