Центр радиосвязи, аэропорт и авиабаза - Буданов рассказал о целях дронов в России
Четверг, 22 августа 2024, 02:43
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что целями беспилотников, которые в ночь на 21 августа нанесли удары по объектам в России, были центр радиосвязи, аэропорт и авиабаза.
Источник: The War Zone
Детали: ГУР нанесло удары по центру радиосвязи, по московскому аэропорту "Остафьево" и авиабазе "Миллерово" в Ростовской области. Всего, по словам Буданова, было задействовано около 50 беспилотников.
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The War Zone также отмечает, что последние данные, собранные системой пожарной информации NASA, свидетельствуют об отсутствии пожаров и в Остафьево, и в Миллерово. Буданов не уточнил, где находится центр радиосвязи.
Напомним:
- Утром, 21 августа российские власти заявили, что Москву атаковали 10 БпЛА, а всего над РФ сбили 45 дронов.