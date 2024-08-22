Держдеп США пояснив важливість візиту прем'єра Індії до України

У Державному департаменті США назвали візит прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді в Україну дуже важливим, особливо в час, коли Росія намагається дестабілізувати глобальний порядок.

Джерело: "Європейська правда", заступник держсекретаря США Річард Верма, якого цитує "Голос Америки"

Деталі: Верма зазначив, що зараз дуже важливо "захистити та зберегти" цей міжнародний порядок.

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Він додав, що розуміє довготривалі відносини Індії з Росією та певні зобов’язання Індії, але наголосив, що вдячний за позицією Моді, яку той висловив заявою "зараз не час для війни, а час для миру".

Аналізуючи стосунки Індії та США, Верма додав, що країни повинні бути разом і в добрі часи, і у важкі. А зараз, каже він, для людства настали саме важкі часи, оскільки в окремих частинах світу зростає авторитаризм.

Коментуючи вторгнення Росії в Україну, він наголосив на значному насильстві в цій війні і згадав про вбивства дітей.

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"Світова спільнота мусить протистояти подібним атакам і вторгненням, нападам на цивільне населення, вбивствам дітей у лікарнях", – сказав Верма.

Як відомо, Офіс президента офіційно підтвердив, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді відвідає Україну напередодні Дня Незалежності.

Перед візитом до України Моді відвідає Польщу 22 серпня, де проведе зустрічі з тамтешніми високопосадовцями.