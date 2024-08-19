Прем’єр Індії Моді відвідає Україну 23 серпня – ОП

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді. Фото з Facebook Моді

Офіс президента офіційно підтвердив, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді відвідає Україну напередодні Дня Незалежності.

Джерело: ОП у Telegram

Дослівно пресслужба: "23 серпня, у День Державного прапора України, відбудеться офіційний візит прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді в Україну. Це перший в історії двосторонніх відносин візит глави індійського уряду до нашої держави".

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Деталі: Під час візиту заплановані переговори з президентом Володимиром Зеленським, на яких сторони обговорять питання двосторонньої та багатосторонньої співпраці.

Також очікується підписання низку документів між Україною та Індією.

Що було раніше: 19 серпня агентство Reuters з посиланням на МЗС Індії написало, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді здійснить візит до України уперше після повномасштабного вторгнення Росії. Конкретну дату візиту не розголошували.

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