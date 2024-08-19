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Прем’єр Індії Моді відвідає Україну 23 серпня – ОП

Ірина БалачукПонеділок, 19 серпня 2024, 16:07
Прем’єр Індії Моді відвідає Україну 23 серпня – ОП
Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді. Фото з Facebook Моді

Офіс президента офіційно підтвердив, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді відвідає Україну напередодні Дня Незалежності.

Джерело: ОП у Telegram

Дослівно пресслужба: "23 серпня, у День Державного прапора України, відбудеться офіційний візит прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді в Україну. Це перший в історії двосторонніх відносин візит глави індійського уряду до нашої держави".

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Деталі: Під час візиту заплановані переговори з президентом Володимиром Зеленським, на яких сторони обговорять питання двосторонньої та багатосторонньої співпраці.

Також очікується підписання низку документів між Україною та Індією.

Що було раніше: 19 серпня агентство Reuters з посиланням на МЗС Індії написало, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді здійснить візит до України уперше після повномасштабного вторгнення Росії. Конкретну дату візиту не розголошували. 

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • На початку липня, в день російської атаки на лікарню "Охматдит" у Києві, Моді відвідав Росію. На зустрічі із правителем РФ Володимиром Путіним закликав його припинити війну в Україні та заявив, що рішення не може бути знайдено на полі бою. 
  • Зеленський розкритикував зустріч Моді з правителем Росії Володимиром Путіним, назвавши її "руйнівним ударом по мирних зусиллях". У відповідь на це Індія викликала українського посла, щоб обговорити слова президента України.
  • Сполучені Штати висловили занепокоєння Індії щодо її відносин з Росією на тлі загарбницької війни, яку РФ веде проти України.
  • У липні видання WION з посиланням на індійських дипломатів повідомляло, що Моді планує у серпні вперше за час війни відвідати Україну.

Індіядипломатичні відносини
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