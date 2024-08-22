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Госдеп США объяснил важность визита премьера Индии в Украину

Ирина Кутелева, Алена МазуренкоЧетверг, 22 августа 2024, 08:45
Госдеп США объяснил важность визита премьера Индии в Украину
Ричард Верма. Фото: Getty Images

В Государственном департаменте США назвали визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Украину очень важным, особенно в то время, когда Россия пытается дестабилизировать глобальный порядок.

Источник: "Европейская правда", об этом сказал заместитель госсекретаря США Ричард Верма, которого цитирует "Голос Америки"

Детали: Верма отметил, что сейчас очень важно "защитить и сохранить" этот международный порядок.

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Он добавил, что понимает долговременные отношения Индии с Россией и определенные обязательства Индии, но подчеркнул, что благодарен за позицию Моди, которую тот выразил заявлением "сейчас не время для войны, а время для мира".

Анализируя отношения Индии и США, Верма добавил, что страны должны быть вместе и в хорошие времена, и в трудные. А сейчас, говорит он, для человечества наступили именно тяжелые времена, поскольку в отдельных частях мира растет авторитаризм.

Комментируя вторжение России в Украину, он отметил значительное насилие в этой войне и вспомнил об убийствах детей.

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"Мировое сообщество должно противостоять подобным атакам и вторжениям, нападениям на гражданское население, убийствам детей в больницах", – сказал Верма.

Как известно, Офис президента официально подтвердил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Украину накануне Дня Независимости.

Перед визитом в Украину Моди посетит Польшу 22 августа, где проведет встречи с тамошними чиновниками.

ИндияУкраинаСША
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