У Курську і Курчатові почали встановлювати залізобетонні укриття

У російських Курську, Курчатові та Залізногорську за рішенням оперативного штабу почали монтувати залізобетонні укриття.

Джерело: губернатор Курської області Олексій Смирнов у Telegram

Пряма мова Смирнова: "За моїм дорученням адміністрація міста Курська визначила ключові точки для розміщення бетонних модульних укриттів - у місцях масового скупчення людей".

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Деталі: За його словами, планується оснастити залізобетонними укриттями 60 основних "зупинкових павільйонів" в обласному центрі.

Аналогічні заходи проводяться в Залізногорську. Там уже визначено місця для встановлення 10 залізобетонних укриттів. У Курчатові також встановлять укриття, їхню кількість і точки розміщення буде позначено найближчим часом.

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За даними видання Meduza, У Кремлі вважають, що бої у Курській області, куди зайшли ЗСУ, за оптимістичними оцінками можуть тривати кілька місяців та готують росіян до "нової нормальності" в умовах контролю українськими військовими зайнятої території РФ.

Перед цим головнокомандувача ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що з початку Курської операції, станом на 20 серпня Збройні сили контролюють більше 1260 квадратних кілометрів території та 93 населені пункти у Курській області РФ.

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