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В Курске и Курчатове начали устанавливать железобетонные укрытия

Станислав ПогориловЧетверг, 22 августа 2024, 09:56
В Курске и Курчатове начали устанавливать железобетонные укрытия
Фото: Смирнов в Telegram

В российских Курске, Курчатове и Железногорске по решению оперативного штаба начали монтировать железобетонные укрытия.

Источник: губернатор Курской области Алексей Смирнов в Telegram

Прямая речь Смирнова: "По моему поручению администрация города Курска определила ключевые точки для размещения бетонных модульных укрытий - в местах массового скопления людей".

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Детали: По его словам, планируется оснастить железобетонными укрытиями 60 основных "остановочных павильонов" в областном центре.

Аналогичные мероприятия проводятся в Железногорске. Там уже определены места для установки 10 железобетонных укрытий. В Курчатове также установят укрытия, их количество и точки размещения будут обозначены в ближайшее время.

Напомним:

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  • По данным издания Meduza, в Кремле считают, что бои в Курской области, куда зашли ВСУ, по оптимистическим оценкам могут длиться несколько месяцев и готовят россиян к "новой нормальности" в условиях контроля украинскими военными занятой территории РФ.
  • Перед этим главнокомандующего ВСУ Александр Сырский сообщил, что с начала Курской операции, по состоянию на 20 августа Вооруженные силы контролируют более 1260 квадратных километров территории и 93 населенных пункта в Курской области РФ.

Узнать больше: "Рейд Сырского. Как продвигается наступление Сил обороны в Курской области и чего ждать дальше"

Курская область войнаРосcияУкраина
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