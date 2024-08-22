В Курске и Курчатове начали устанавливать железобетонные укрытия

В российских Курске, Курчатове и Железногорске по решению оперативного штаба начали монтировать железобетонные укрытия.

Источник: губернатор Курской области Алексей Смирнов в Telegram

Прямая речь Смирнова: "По моему поручению администрация города Курска определила ключевые точки для размещения бетонных модульных укрытий - в местах массового скопления людей".

Реклама:

Детали: По его словам, планируется оснастить железобетонными укрытиями 60 основных "остановочных павильонов" в областном центре.

Аналогичные мероприятия проводятся в Железногорске. Там уже определены места для установки 10 железобетонных укрытий. В Курчатове также установят укрытия, их количество и точки размещения будут обозначены в ближайшее время.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ

По данным издания Meduza, в Кремле считают, что бои в Курской области, куда зашли ВСУ, по оптимистическим оценкам могут длиться несколько месяцев и готовят россиян к "новой нормальности" в условиях контроля украинскими военными занятой территории РФ.

Перед этим главнокомандующего ВСУ Александр Сырский сообщил, что с начала Курской операции, по состоянию на 20 августа Вооруженные силы контролируют более 1260 квадратных километров территории и 93 населенных пункта в Курской области РФ.

Узнать больше: "Рейд Сырского. Как продвигается наступление Сил обороны в Курской области и чего ждать дальше"