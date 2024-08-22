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Аеродром на Волгоградщині РФ атакували дрони СБУ та ССО: уражено склади з КАБами та паливом – джерело

Валентина РоманенкоЧетвер, 22 серпня 2024, 11:59
Аеродром на Волгоградщині РФ атакували дрони СБУ та ССО: уражено склади з КАБами та паливом – джерело
скриншот

Служба безпеки України спільно із Силами спецоперацій ЗСУ в ніч на 22 серпня уразила склади з КАБами та паливом на аеродромі Маринівка у Волгоградській області РФ.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в СБУ

Деталі: Маринівку ворог активно використовує для бомбардувань лінії фронту в Україні.

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За словами джерела УП, місцеві росіяни наразі кажуть, що після атаки українських дронів їхній військовий аеродром виглядає як кадри з фільму апокаліпсису.

На аеродромі всю ніч та ранок вибухали склади з авіаційними КАБами, боєкомплектом та паливо-мастильними матеріалами.

Пряма мова: "СБУ з хірургічною точністю працює по аеродромах, з яких ворог атакує Україну. Кожна така реалізація знижує перевагу росіян в повітрі та значно обмежує їхні авіаційні спроможності".

Що передувало: Російські пабліки та ЗМІ писали, що в ніч на 22 серпня жителі міста Калач-на-Дону повідомили про характерні звуки дронів і вибухи в небі. Метою дронів був аеродром Маринівка в селищі Октябрський, розташованому за кілька кілометрів від міста.

безпілотникиСБУССОРосія
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