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Аэродром на Волгоградщине РФ атаковали дроны СБУ и ССО: поражены склады с УАБ и топливом – источник

Валентина РоманенкоЧетверг, 22 августа 2024, 11:59
Аэродром на Волгоградщине РФ атаковали дроны СБУ и ССО: поражены склады с УАБ и топливом – источник
скриншот

Служба безопасности Украины совместно с Силами спецопераций ВСУ в ночь на 22 августа поразила склады с КАБами и топливом на аэродроме Мариновка в Волгоградской области РФ.

Источник: собеседник "Украинской правды" в СБУ

Детали: Мариновку враг активно использует для бомбардировок линии фронта в Украине.

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По словам источника УП, местные россияне сейчас говорят, что после атаки украинских дронов их военный аэродром выглядит как кадры из фильма апокалипсиса.

На аэродроме всю ночь и утро взрывались склады с авиационными КАБами, боекомплектом и горюче-смазочными материалами.

Прямая речь: "СБУ с хирургической точностью работает по аэродромам, с которых враг атакует Украину. Каждая такая реализация снижает преимущество россиян в воздухе и значительно ограничивает их авиационные возможности".

Что предшествовало: Российские паблики и СМИ писали, что в ночь на 22 августа жители города Калач-на-Дону сообщили о характерных звуках дронов и взрывах в небе. Целью дронов был аэродром Мариновка в поселке Октябрьский, расположенный в нескольких километрах от города.

беспилотникиСБУССОРосcия
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