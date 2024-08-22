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Сирський доповів Зеленському, що ЗСУ взяли під контроль ще один населений пункт на Курщині

Станіслав ПогоріловЧетвер, 22 серпня 2024, 12:21
Сирський доповів Зеленському, що ЗСУ взяли під контроль ще один населений пункт на Курщині
Володимир Зеленський, Олександр Сирський, фото: ОП

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту Володимиру Зеленському, який відвідав Сумщину, що Збройні сили взяли під контроль ще один населений пункт Курської області РФ.

Джерело: Зеленський у Facebook

Пряма мова Зеленського: "Відвідав прикордоння Сумщини та провів нараду з Головнокомандувачем Сирським і начальником Сумської військової адміністрації".

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Деталі: За словами Зеленського, Сирський доповів, що у визначених районах Курської області під контролем України ще один населений пункт. Також захисники мають поповнення обмінного фонду.

Також головком доповів про оперативну обстановку в усіх районах активних дій, і зокрема на найжорсткіших напрямках фронту. Повідомив про кроки з посилення оборони на Торецькому та Покровському напрямках.

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Начальник ОВА Володимир Артюх розповів про ситуацію на Сумщині після початку Курської операції. Зокрема, про зменшення обстрілів зі ствольної зброї та жертв серед цивільних. Це також дало змогу безпечніше відновлювати енергетичну інфраструктуру й готувати її до початку опалювального періоду.

Під час наради обговорили координацію дій між військовими, поліцією та ДСНС у прикордонні, зокрема для організації гуманітарних конвоїв у визначені райони Курської області.

Нагадаємо: Станом на 20 серпня Збройні сили України контролювали більше 1260 квадратних кілометрів території та 93 населені пункти у Курській області РФ.

ЗеленськийСирськийКурська область
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