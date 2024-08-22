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Сырский доложил Зеленскому, что ВСУ взяли под контроль еще один населенный пункт на Курщине

Станислав ПогориловЧетверг, 22 августа 2024, 12:21
Сырский доложил Зеленскому, что ВСУ взяли под контроль еще один населенный пункт на Курщине
Владимир Зеленский, Александр Сырский, фото: ОП

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Владимиру Зеленскому, который посетил Сумскую область, что Вооруженные силы взяли под контроль еще один населенный пункт Курской области РФ.

Источник: Зеленский в Facebook

Прямая речь Зеленского: "Посетил приграничье Сумщины и провел совещание с Главнокомандующим Сырским и начальником Сумской военной администрации".

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Детали: По словам Зеленского, Сырский доложил, что в определенных районах Курской области под контролем Украины еще один населенный пункт. Также защитники имеют пополнение обменного фонда.

Также главком доложил об оперативной обстановке во всех районах активных действий, и в частности на самых жестких направлениях фронта. Сообщил о шагах по усилению обороны на Торецком и Покровском направлениях.

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Начальник ОВА Владимир Артюх рассказал о ситуации на Сумщине после начала Курской операции. В частности, об уменьшении обстрелов из ствольного оружия и жертв среди гражданских. Это также позволило безопаснее восстанавливать энергетическую инфраструктуру и готовить ее к началу отопительного периода.

Во время совещания обсудили координацию действий между военными, полицией и ГСЧС в приграничье, в частности для организации гуманитарных конвоев в определенные районы Курской области.

Напомним: По состоянию на 20 августа Вооруженные силы Украины контролировали более 1260 квадратных километров территории и 93 населенных пункта в Курской области РФ.

ЗеленскийСырскийКурская область
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