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Голова МАГАТЕ планує відвідати Курську АЕС

"Українська правда"Четвер, 22 серпня 2024, 13:06
Голова МАГАТЕ планує відвідати Курську АЕС
Курська АЕС. ілюстративне фото з Вікіпедії

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі має намір відвідати Курську атомну електростанцію в Росії наступного тижня.

Джерело: Financial Times

Деталі: Під час свого інтервʼю виданню, голова МАГАТЕ повідомив про намір наступного тижня відвідати Курську АЕС на запрошення російської влади. 

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Гроссі має намір поговорити з керівниками станції, оцінити стан зовнішнього електропостачання і під’їзних шляхів. Він зазначив, що в результаті просування української армії вглиб Росії, АЕС тепер перебуває в межах артилерійської досяжності української армії.

Голова МАГАТЕ зауважує, що близькість АЕС до бойових дій викликає "особливе занепокоєння", оскільки на станції функціонують два реактори РВПК, подібні до тих, що використовувались на Чорнобильській АЕС.

Пряма мова Гроссі: "Я відвідав кілька таких станцій. Ви можете ходити і бачити паливні елементи, які опускаються вниз, ніби це спортивний зал або щось подібне".

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