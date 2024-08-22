Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Глава МАГАТЭ планирует посетить Курскую АЭС

"Украинская правда"Четверг, 22 августа 2024, 13:06
Глава МАГАТЭ планирует посетить Курскую АЭС
Курская АЭС. иллюстративное фото из Википедии

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси намерен посетить Курскую атомную электростанцию в России на следующей неделе.

Источник: Financial Times

Детали: Во время своего интервью изданию, глава МАГАТЭ сообщил о намерении на следующей неделе посетить Курскую АЭС по приглашению российских властей.

Реклама:

Гросси намерен поговорить с руководителями станции, оценить состояние внешнего электроснабжения и подъездных путей. Он отметил, что в результате продвижения украинской армии вглубь России, АЭС теперь находится в пределах артиллерийской досягаемости украинской армии.

Председатель МАГАТЭ отмечает, что близость АЭС к боевым действиям вызывает "особое беспокойство", поскольку на станции функционируют два реактора РВПК, подобные тем, которые использовались на Чернобыльской АЭС.

Прямая речь Гросси: "Я посетил несколько таких станций. Вы можете ходить и видеть топливные элементы, которые опускаются вниз, будто это спортивный зал или что-то подобное".

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • 16 августа Россия обвинила Украину в подготовке нападения на Курскую АЭС, а Минобороны РФ пригрозило "ответными мерами".
  • Украина обвинения отвергла. "Украина не имеет ни намерения, ни возможности предпринимать какие-то подобные действия. Россия должна прекратить распространять опасную ложь", - заявил спикер украинского МИД Георгий Тихий.
  • Курская АЭС расположена в 40 километрах к западу от города Курск с населением в 500 000 жителей. Она имеет два действующих реактора, два выведенных из эксплуатации и два частично достроенных.

МАГАТЭАЭСКурская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Макрон прокомментировал задержание Дурова: Это никоим образом не политическое решение

Киевская ГЭС не получила существенных повреждений после атаки РФ – глава ОВА

На Волыни во время конфликта командир взвода застрелил полицейского – СМИ

Россияне ударили по Киевской ГЭС, есть повреждения – СМИ

Кулеба после ракетного удара РФ попросил у союзников две вещи

На одном из крупнейших НПЗ в России прогремел взрыв и начался пожар

Все новости...
МАГАТЭ
В МАГАТЭ заявили, что ситуация на оккупированной ЗАЭС ухудшается
Эксперты МАГАТЭ не смогли установить причину пожара на ЗАЭС
В МАГАТЭ заявили о звуках взрывов в районе ЗАЭС перед пожаром
Последние новости
19:49
Футбол"Левый берег" одолел "Черноморец" и одержал дебютную победу в УПЛ
19:48
В Минске заявили, что не получали "официальных обращений" Украины отвести войска от границы
19:42
Утренняя атака на Украину стоила России почти 1,3 миллиарда долларов
19:38
Правительство Нидерландов просят помочь со взысканием с украинцев платы за убежища
19:29
Лисовой рассказал, сколько нужно средств, чтобы повысить зарплаты учителям
19:26
В Донецкой области расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми
19:15
В Польше объявили в розыск экс-чиновника из-за коррупции на закупке генераторов для Украины
18:51
Первые данные начали вносить в единый госреестр адресов
18:49
Самая массированная атака РФ: ППО уничтожила более 200 ракет и дронов врага из 236 запущенных
18:46
Ученые заявили, что создали материал, который может "охлаждать" тело
Все новости...
Реклама:
Реклама: