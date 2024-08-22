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Третья штурмовая опубликовала видео нового наступления бойцов "где-то на Харьковщине"

Алена МазуренкоЧетверг, 22 августа 2024, 14:08
Третья штурмовая опубликовала видео нового наступления бойцов где-то на Харьковщине
скриншот

Защитники третьей отдельной штурмовой бригады поделились видео своего наступления в Харьковской области.

Источник: Третья отдельная штурмовая бригада

Дословно: "Где-то на Харьковщине. Первые кадры из наступления в полном разгаре. Детали позже. Ждите хороших новостей от Третьей штурмовой".

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Детали: Защитники пока не сообщали о каком из участков фронта на Харьковщине идет речь.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 10 мая стало известно, что российские оккупационные войска активизировались на Харьковщине.
  • За несколько недель оккупантам удалось оттеснить украинских защитников в некоторых населенных пунктах Харьковщины.

Харьковская областьВооруженные силывойна
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