Третья штурмовая опубликовала видео нового наступления бойцов "где-то на Харьковщине"
Четверг, 22 августа 2024, 14:08
Защитники третьей отдельной штурмовой бригады поделились видео своего наступления в Харьковской области.
Источник: Третья отдельная штурмовая бригада
Дословно: "Где-то на Харьковщине. Первые кадры из наступления в полном разгаре. Детали позже. Ждите хороших новостей от Третьей штурмовой".
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Детали: Защитники пока не сообщали о каком из участков фронта на Харьковщине идет речь.
Захисники третьої окремої штурмової бригади поділились відео свого наступу в Харківській області pic.twitter.com/9FEaZYF851— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 22, 2024
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- 10 мая стало известно, что российские оккупационные войска активизировались на Харьковщине.
- За несколько недель оккупантам удалось оттеснить украинских защитников в некоторых населенных пунктах Харьковщины.