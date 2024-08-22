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Росіяни атакували три райони Херсонщини: В Антонівці загинула жінка, ще 14 людей були поранені

Станіслав ПогоріловЧетвер, 22 серпня 2024, 14:28
Росіяни атакували три райони Херсонщини: В Антонівці загинула жінка, ще 14 людей були поранені
Фото: Нацполіція

Російські війська вдарили по населених пунктах Бериславського, Херсонського та Каховського районів з артилерії, реактивних систем залпового вогню, авіації та БпЛА, у результаті чого загинула 84-літня жінка та ще 14 мешканців були поранені.

Джерело: Національна поліція у Telegram

Деталі: Повідомляється, що у результаті обстрілу з артилерії Антонівки на власному подвір’ї загинула 84-річна жінка. Також від ворожих обстрілів по населеному пункту зазнали травм 55-річний та 42-річний працівники критичної інфраструктури, які усували наслідки попередніх російських атак та ще четверо чоловіків та одна жінка.

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Через російський артобстріл Микільського постраждала 64-річна жінка. Зранку окупанти обстріляли Комишани - поранення отримали 72-річна жінка та двоє чоловіків віком 66 і 74 роки.

 

З дрона росіяни скинули вибухівку на Кізомис - поранено 57-річного чоловіка.Внаслідок чергового удару ворожого безпілотника у Дніпровському районі Херсона постраждав 57-річний чоловік.

 

Зранку на центральній вулиці Херсона під удар із ворожого безпілотника потрапила 54-річна жінка.

Херсонська областьвійнаобстрілжертви
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