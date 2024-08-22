Россияне атаковали три района Херсонской области: В Антоновке погибла женщина, еще 14 человек были ранены

Российские войска ударили по населенным пунктам Бериславского, Херсонского и Каховского районов из артиллерии, реактивных систем залпового огня, авиации и БпЛА, в результате чего погибла 84-летняя женщина и еще 14 жителей были ранены.

Источник: Национальная полиция в Telegram

Детали: Сообщается, что в результате обстрела из артиллерии Антоновки на собственном дворе погибла 84-летняя женщина. Также от вражеских обстрелов по населенному пункту получили травмы 55-летний и 42-летний работники критической инфраструктуры, которые устраняли последствия предыдущих российских атак и еще четверо мужчин и одна женщина.

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