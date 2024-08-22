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Россияне атаковали три района Херсонской области: В Антоновке погибла женщина, еще 14 человек были ранены

Станислав ПогориловЧетверг, 22 августа 2024, 14:28
Россияне атаковали три района Херсонской области: В Антоновке погибла женщина, еще 14 человек были ранены
Фото: Нацполиция

Российские войска ударили по населенным пунктам Бериславского, Херсонского и Каховского районов из артиллерии, реактивных систем залпового огня, авиации и БпЛА, в результате чего погибла 84-летняя женщина и еще 14 жителей были ранены.

Источник: Национальная полиция в Telegram

Детали: Сообщается, что в результате обстрела из артиллерии Антоновки на собственном дворе погибла 84-летняя женщина. Также от вражеских обстрелов по населенному пункту получили травмы 55-летний и 42-летний работники критической инфраструктуры, которые устраняли последствия предыдущих российских атак и еще четверо мужчин и одна женщина.

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Из-за российского артобстрела Никольского пострадала 64-летняя женщина. Утром оккупанты обстреляли Камышаны - ранения получили 72-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 66 и 74 года.

 

С дрона россияне сбросили взрывчатку на Кизомыс - ранен 57-летний мужчина. В результате очередного удара вражеского беспилотника в Днепровском районе Херсона пострадал 57-летний мужчина.

 

Утром на центральной улице Херсона под удар с вражеского беспилотника попала 54-летняя женщина.

Херсонская областьвойнаобстрелжертвы
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