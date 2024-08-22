Під завалами сільради у Козачій Лопані знайшли тіла ще двох жінок – МВА
Четвер, 22 серпня 2024, 22:26
На другу добу пошуково-рятувальної операції у Козачій Лопані під завалами виявили тіла двох жінок.
Джерело: начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко
Дослівно: "Протягом усього дня рятувальники ДСНС разом з жителями селища, старостою та працівниками Дергачівської міської ради розбирали завали зруйнованої будівлі місцевої адміністрації.
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Через надзвичайну активність ворожих FPV-дронів та загрозу артилерійських ударів спецтехніку до процесу залучити не вдалося. Однак, під час пошукових робіт були виявлені тіла двох місцевих мешканок, які допомагали у роботі старостинського округу".
Деталі: За даними місцевої влади, основне завдання натепер – деблокувати їх та передати тіла жінок рідним для поховання.
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