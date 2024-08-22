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Під завалами сільради у Козачій Лопані знайшли тіла ще двох жінок – МВА

Тетяна ОлійникЧетвер, 22 серпня 2024, 22:26
Під завалами сільради у Козачій Лопані знайшли тіла ще двох жінок – МВА
Фото - Нацполіція, МВС

На другу добу пошуково-рятувальної операції у Козачій Лопані під завалами виявили тіла двох жінок.

Джерело: начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко

Дослівно: "Протягом усього дня рятувальники ДСНС разом з жителями селища, старостою та працівниками Дергачівської міської ради розбирали завали зруйнованої будівлі місцевої адміністрації.

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Через надзвичайну активність ворожих FPV-дронів та загрозу артилерійських ударів спецтехніку до процесу залучити не вдалося. Однак, під час пошукових робіт були виявлені тіла двох місцевих мешканок, які допомагали у роботі старостинського округу".

Деталі: За даними місцевої влади, основне завдання натепер – деблокувати їх та передати тіла жінок рідним для поховання.

Що передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • Російські війська 21 серпня завдали артилерійського удару по Козачій Лопані на Харківщині, пошкодили будівлю сільської ради.
  • Згодом з-під завалів врятували жінку 1968 року народження, вона отримала легкі ушкодження.

Харківська областьвійнаобстріл
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