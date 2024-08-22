Под завалами сельсовета в Казачьей Лопани нашли тела еще двух женщин – ГВА

На вторые сутки поисково-спасательной операции в Казачьей Лопани под завалами обнаружили тела двух женщин.

Источник: начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко

Дословно: "В течение всего дня спасатели ГСЧС вместе с жителями поселка, старостой и работниками Дергачевского городского совета разбирали завалы разрушенного здания местной администрации.

Реклама:

Из-за чрезвычайной активности вражеских FPV-дронов и угрозы артиллерийских ударов спецтехнику к процессу привлечь не удалось. Однако, во время поисковых работ были обнаружены тела двух местных жительниц, которые помогали в работе старостинского округа".

Детали: По данным местных властей, основная задача на данный момент - деблокировать их и передать тела женщин родным для захоронения.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ