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Под завалами сельсовета в Казачьей Лопани нашли тела еще двух женщин – ГВА

Татьяна ОлейникЧетверг, 22 августа 2024, 22:26
Под завалами сельсовета в Казачьей Лопани нашли тела еще двух женщин – ГВА
Фото - Нацполиция, МВД

На вторые сутки поисково-спасательной операции в Казачьей Лопани под завалами обнаружили тела двух женщин.

Источник: начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко

Дословно: "В течение всего дня спасатели ГСЧС вместе с жителями поселка, старостой и работниками Дергачевского городского совета разбирали завалы разрушенного здания местной администрации.

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Из-за чрезвычайной активности вражеских FPV-дронов и угрозы артиллерийских ударов спецтехнику к процессу привлечь не удалось. Однако, во время поисковых работ были обнаружены тела двух местных жительниц, которые помогали в работе старостинского округа".

Детали: По данным местных властей, основная задача на данный момент - деблокировать их и передать тела женщин родным для захоронения.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Российские войска 21 августа нанесли артиллерийский удар по Казачьей Лопани на Харьковщине, повредили здание сельского совета.
  • Впоследствии из-под завалов спасли женщину 1968 года рождения, она получила легкие повреждения.

Харьковская областьвойнаобстрел
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