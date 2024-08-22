The Economist: Росія наближається до Покровська, місто готується до "нового етапу"
Видання The Economist написало, що російська армія підсилює свої війська поблизу міста Покровськ та має стратегічну мету його захопити.
Джерело: стаття The Economist
Деталі: Видання пише, що Покровськ готується до нового "неприємного етапу війни". Росія розглядає його захоплення, як стратегічну мету, адже це місто відкриває плацдарм для наступу на Дніпро та Запоріжжя.
Як стверджують у статті, управління поліції та місцева адміністрація виїхали з міста, два супермаркети закрилися. Місцеві стоять у чергах біля банків і пенсійних відділень, дехто прислухається до закликів влади та евакуюється з міста.
Дослівно: "Відхід України з Авдіївки в лютому та невдала ротація в сусідньому Очеретиному в травні створили основу для наступу на Покровськ. Зараз російські війська перебувають за 10 км від міста".
"Українське командування по-різному пояснює наступ росіян. Дехто каже, що снарядів не вистачає, а ворог пускає в десять разів більше. Інші вказують на російську тактику – невеликі атаки піхоти, керовані бомби, нові види електронної боротьби. Але, схоже, в основі краху лежить виснаження та проблеми з живою силою".
Деталі: The Economist також пише, що спершу, коли Україна почала наступальну операцію в Курській області, було сподівання, що Росія перемістить свої сили з Покровського напрямку, втім цього не сталося. Натомість РФ лише підсилила свої війська поблизу міста.
Передісторія:
- Покровський напрямок залишається однією з найбільш гарячих ділянок фронту. Там протягом останнього місяця фіксують найбільшу кількість бойових зіткнень.
- Начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк 19 серпня повідомив, що, враховуючи терміни просування російської армії, у жителів міста є тиждень-два на евакуацію
- 22 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту Володимиру Зеленському про кроки з посилення оборони на Торецькому та Покровському напрямках.