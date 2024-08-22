The Economist: Росія наближається до Покровська, місто готується до "нового етапу"

Видання The Economist написало, що російська армія підсилює свої війська поблизу міста Покровськ та має стратегічну мету його захопити.

Джерело: стаття The Economist

Деталі: Видання пише, що Покровськ готується до нового "неприємного етапу війни". Росія розглядає його захоплення, як стратегічну мету, адже це місто відкриває плацдарм для наступу на Дніпро та Запоріжжя.

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Як стверджують у статті, управління поліції та місцева адміністрація виїхали з міста, два супермаркети закрилися. Місцеві стоять у чергах біля банків і пенсійних відділень, дехто прислухається до закликів влади та евакуюється з міста.

Дослівно: "Відхід України з Авдіївки в лютому та невдала ротація в сусідньому Очеретиному в травні створили основу для наступу на Покровськ. Зараз російські війська перебувають за 10 км від міста".

"Українське командування по-різному пояснює наступ росіян. Дехто каже, що снарядів не вистачає, а ворог пускає в десять разів більше. Інші вказують на російську тактику – невеликі атаки піхоти, керовані бомби, нові види електронної боротьби. Але, схоже, в основі краху лежить виснаження та проблеми з живою силою".

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Деталі: The Economist також пише, що спершу, коли Україна почала наступальну операцію в Курській області, було сподівання, що Росія перемістить свої сили з Покровського напрямку, втім цього не сталося. Натомість РФ лише підсилила свої війська поблизу міста.

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