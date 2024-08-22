Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

The Economist: Росія наближається до Покровська, місто готується до "нового етапу"

Тетяна ОлійникЧетвер, 22 серпня 2024, 23:02
The Economist: Росія наближається до Покровська, місто готується до нового етапу
Будинок у Покровську. Фото - Getty Images

Видання The Economist написало, що російська армія підсилює свої війська поблизу міста Покровськ та має стратегічну мету його захопити.

Джерело: стаття The Economist

Деталі: Видання пише, що Покровськ готується до нового "неприємного етапу війни". Росія розглядає його захоплення, як стратегічну мету, адже це місто відкриває плацдарм для наступу на Дніпро та Запоріжжя.

Реклама:

Як стверджують у статті, управління поліції та місцева адміністрація виїхали з міста, два супермаркети закрилися. Місцеві стоять у чергах біля банків і пенсійних відділень, дехто прислухається до закликів влади та евакуюється з міста.

Дослівно: "Відхід України з Авдіївки в лютому та невдала ротація в сусідньому Очеретиному в травні створили основу для наступу на Покровськ. Зараз російські війська перебувають за 10 км від міста".

"Українське командування по-різному пояснює наступ росіян. Дехто каже, що снарядів не вистачає, а ворог пускає в десять разів більше. Інші вказують на російську тактику – невеликі атаки піхоти, керовані бомби, нові види електронної боротьби. Але, схоже, в основі краху лежить виснаження та проблеми з живою силою".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: The Economist також пише, що спершу, коли Україна почала наступальну операцію в Курській області, було сподівання, що Росія перемістить свої сили з Покровського напрямку, втім цього не сталося. Натомість РФ лише підсилила свої війська поблизу міста.

Передісторія: 

  • Покровський напрямок залишається однією з найбільш гарячих ділянок фронту. Там протягом останнього місяця фіксують найбільшу кількість бойових зіткнень.
  • Начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк 19 серпня повідомив, що, враховуючи терміни просування російської армії, у жителів міста є тиждень-два на евакуацію
  • 22 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту Володимиру Зеленському про кроки з посилення оборони на Торецькому та Покровському напрямках.

Донецька областьвійнабойові дії
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Над Україною збили 24 БПЛА, ще 25 впали самостійно. Три полетіли у Білорусь та РФ

Перше золото. Підсумки виступу українських спортсменів 30 серпня на Паралімпіаді-2024

Кремль проводить кампанію з виправдання падіння рейтингу Путіна через ситуацію на Курщині – ISW

Зеленський звільнив Олещука з посади командувача Повітряних сил

Туск: Україна не буде членом ЄС, якщо не врегулює історичні проблемні питання з Польщею

Готується звільнення голови "Укренерго" Кудрицького — джерела

Усі новини...
Третя штурмова просунулася вглиб фронту на майже 2 км² на Харківщині
ЗСУ високоточними американськими бомбами вдарили по взводному пункту на Курщині
Пором із паливом у російському порту "Кавказ" запалила українська ракета – джерела
З'явилися супутникові знімки аеродрому Маринівка, який атакували безпілотники 
Останні новини
10:27
У Вірменії аварійно вимкнулась АЕС
10:14
Над Україною збили 24 БПЛА, ще 25 впали самостійно. Три полетіли у Білорусь та РФ
10:06
США відмовились відправляти підрядників в Україну для обслуговування F-16 – ЗМІ
10:00
У пошуках антибіотиків: у глибинах океану вчені знайшли нові сполуки з антибактеріальною активністю
09:52
У Німеччині жінка напала з ножем на пасажирів автобуса: шестеро поранених
09:39
відеоГалицькі десантники на Курщині затрофеїли та використовують танки росіян
09:30
Паралімпійські ігри 2024. Розклад змагань українців на 31 серпня
09:12
Столтенберг вперше заговорив про операцію ЗСУ та Курщині
08:56
Умєров у США поговорив з главою Пентагону про військову допомогу та "Рамштайн"
08:43
КМВА: Усі дрони, які летіли на Київ, знищені
Усі новини...
Реклама:
Реклама: