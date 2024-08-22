The Economist: Россия приближается к Покровску, город готовится к "новому этапу"
Издание The Economist написало, что российская армия усиливает свои войска вблизи города Покровск и имеет стратегическую цель его захватить.
Источник: статья The Economist
Детали: Издание пишет, что Покровск готовится к новому "неприятному этапу войны". Россия рассматривает его захват, как стратегическую цель, ведь этот город открывает плацдарм для наступления на Днепр и Запорожье.
Как утверждают в статье, управление полиции и местная администрация выехали из города, два супермаркета закрылись. Местные стоят в очередях возле банков и пенсионных отделений, некоторые прислушиваются к призывам властей и эвакуируются из города.
Дословно: "Уход Украины из Авдеевки в феврале и неудачная ротация в соседнем Очеретино в мае создали основу для наступления на Покровск. Сейчас российские войска находятся в 10 км от города".
"Украинское командование по-разному объясняет наступление россиян. Некоторые говорят, что снарядов не хватает, а враг пускает в десять раз больше. Другие указывают на российскую тактику - небольшие атаки пехоты, управляемые бомбы, новые виды электронной борьбы. Но, похоже, в основе краха лежит истощение и проблемы с живой силой".
Детали: The Economist также пишет, что сначала, когда Украина начала наступательную операцию в Курской области, была надежда, что Россия переместит свои силы с Покровского направления, впрочем этого не произошло. Зато РФ только усилила свои войска вблизи города.
Предыстория:
- Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта. Там в течение последнего месяца фиксируют наибольшее количество боевых столкновений.
- Начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк 19 августа сообщил, что, учитывая сроки продвижения российской армии, у жителей города есть неделя-две на эвакуацию
- 22 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Владимиру Зеленскому о шагах по усилению обороны на Торецком и Покровском направлениях.