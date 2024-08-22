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The Economist: Россия приближается к Покровску, город готовится к "новому этапу"

Татьяна ОлейникЧетверг, 22 августа 2024, 23:02
The Economist: Россия приближается к Покровску, город готовится к новому этапу
Дом в Покровске. Фото - Getty Images

Издание The Economist написало, что российская армия усиливает свои войска вблизи города Покровск и имеет стратегическую цель его захватить.

Источник: статья The Economist

Детали: Издание пишет, что Покровск готовится к новому "неприятному этапу войны". Россия рассматривает его захват, как стратегическую цель, ведь этот город открывает плацдарм для наступления на Днепр и Запорожье.

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Как утверждают в статье, управление полиции и местная администрация выехали из города, два супермаркета закрылись. Местные стоят в очередях возле банков и пенсионных отделений, некоторые прислушиваются к призывам властей и эвакуируются из города.

Дословно: "Уход Украины из Авдеевки в феврале и неудачная ротация в соседнем Очеретино в мае создали основу для наступления на Покровск. Сейчас российские войска находятся в 10 км от города".

"Украинское командование по-разному объясняет наступление россиян. Некоторые говорят, что снарядов не хватает, а враг пускает в десять раз больше. Другие указывают на российскую тактику - небольшие атаки пехоты, управляемые бомбы, новые виды электронной борьбы. Но, похоже, в основе краха лежит истощение и проблемы с живой силой".

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Детали: The Economist также пишет, что сначала, когда Украина начала наступательную операцию в Курской области, была надежда, что Россия переместит свои силы с Покровского направления, впрочем этого не произошло. Зато РФ только усилила свои войска вблизи города.

Предыстория:

  • Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта. Там в течение последнего месяца фиксируют наибольшее количество боевых столкновений.
  • Начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк 19 августа сообщил, что, учитывая сроки продвижения российской армии, у жителей города есть неделя-две на эвакуацию
  • 22 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Владимиру Зеленскому о шагах по усилению обороны на Торецком и Покровском направлениях.

Донецкая областьвойнабоевые действия
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