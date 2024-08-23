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СБУ викрила коригувальника подвійного ракетного удару по Одесі 15 березня

Анастасія ПроцП'ятниця, 23 серпня 2024, 13:01
СБУ викрила коригувальника подвійного ракетного удару по Одесі 15 березня
ФОТО: ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА

Служба безпеки України затримала одесита, якого підозрюють у коригуванні подвійного ракетного удару з оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер М" по Одесі 15 березня 2024 року. Тоді загинула 21 людина, ще понад 70 - постраждали.

Джерело: Служба безпеки України, Офіс генерального прокурора

Деталі: За даними СБУ, ним виявився місцевий рієлтор, який шпигував за Силами оборони та коригував ракетні удари росіян по Одесі.

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фото: СБУ

Зазначається, що 15 березня 2024 року він передав ворогу відомості щодо результатів подвійного ракетного удару по цивільній інфраструктурі Одеси. Внаслідок ворожої атаки тоді загинула 21 людина, а понад 70 отримали поранення. 

Також, за даними слідства, підозрюваний збирав інформацію про місця дислокації особового складу, озброєння та військової техніки Сил оборони України.

 
фото: Одеська обласна прокуратура

Окрім цього, одесит відзначився низкою публікацій та коментарів у соціальних мережах, які викликали хвилю обурення серед громадськості. У своїх висловлюваннях він неодноразово принижував національну честь та гідність українців, розпалював національну ворожнечу та ненависть, а також виправдовував збройну агресію Росії проти України.

ВІДЕО ДНЯ

Правоохоронці затримали чоловіка за місцем його проживання в Одесі. Під час обшуку в нього знайшли мобільний телефон, в якому містилось листування з російським куратором та інші докази протиправної діяльності.

Зловмиснику повідомили про підозру у державній зраді, розпалюванні расової ворожнечі та ненависті, а також виправдовуванні та визнанні правомірною збройної агресії РФ проти України. За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо:

ОдесаСБУракетний удар
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