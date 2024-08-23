Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СБУ разоблачила корректировщика двойного ракетного удара по Одессе 15 марта

Анастасия ПроцПятница, 23 августа 2024, 13:01
СБУ разоблачила корректировщика двойного ракетного удара по Одессе 15 марта
ФОТО: ОДЕССКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Служба безопасности Украины задержала одессита, которого подозревают в корректировке двойного ракетного удара с оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер М" по Одессе 15 марта 2024 года. Тогда погиб 21 человек, еще более 70 - пострадали.

Источник: Служба безопасности Украины, Офис генерального прокурора

Детали: По данным СБУ, им оказался местный риелтор, который шпионил за Силами обороны и корректировал ракетные удары россиян по Одессе.

Реклама:
 
фото: СБУ

Отмечается, что 15 марта 2024 года он передал врагу сведения о результатах двойного ракетного удара по гражданской инфраструктуре Одессы. В результате вражеской атаки тогда погиб 21 человек, а более 70 получили ранения.

Также, по данным следствия, подозреваемый собирал информацию о местах дислокации личного состава, вооружения и военной техники Сил обороны Украины.

 
ФОТО: ОДЕССКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Кроме этого, одессит отличился рядом публикаций и комментариев в социальных сетях, которые вызвали волну возмущения среди общественности. В своих высказываниях он неоднократно унижал национальную честь и достоинство украинцев, разжигал национальную вражду и ненависть, а также оправдывал вооруженную агрессию России против Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Правоохранители задержали мужчину по месту его проживания в Одессе. Во время обыска у него нашли мобильный телефон, в котором содержалась переписка с российским куратором и другие доказательства противоправной деятельности.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в государственной измене, разжигании расовой вражды и ненависти, а также оправдании и признании правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины. По ходатайству стороны обвинения подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним:

  • 15 марта россияне атаковали ракетами объекты гражданской инфраструктуры Одессы. После первого удара во время ликвидации последствий и оказания помощи раненым экстренными службами россияне нанесли по ним второй удар.
  • В результате этого преступления погибли 21 и ранены более 70 граждан. Среди погибших фельдшер и сотрудник ГСЧС.
  • Позже в Силах обороны сообщили, что российско-оккупационные войска ударили по Одессе из оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер М".

ОдессаСБУракетный удар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил Олещука с должности командующего Воздушных сил

Туск: Украина не будет членом ЕС, если не урегулирует исторические проблемные вопросы с Польшей

Готовится увольнение главы "Укрэнерго" Кудрицкого – источники

МИД Украины призвал Монголию арестовать Путина во время его визита по ордеру МУС

Подоляк опроверг собственное заявление об остановке транзита российской нефти

обновлено, видеоВ Харькове количество погибших от российского удара возросло до 5, еще 47 человек ранены

Все новости...
Одесса
Полиция: В Одессе мужчина наставил пистолет на военных ТЦК
Жгли пикапы ВСУ и релейные шкафы: СБУ и полиция задержали 6 несовершеннолетних диверсантов
ОВА: Враг атаковал Одессу баллистической ракетой, цель – припортовая инфраструктура
Последние новости
03:40
Россияне атаковали 13 общин Сумщины, ранили человека
03:06
велоспорт37-летний Вудс выиграл 13-й горный этап Вуэльты-2024
02:48
На Киевщине работала ПВО, в столице объявляли третью за ночь воздушную тревогу
02:30
обновляется от 00:10Вражеские беспилотники атакуют Украину
01:30
видеоКличко: По обновленному участку между киевскими станциями метро прошел пробный поезд
01:12
Украинский легкоатлет завоевал бронзу на этапе Бриллиантовой лиги
01:02
теннисРассыпалась в решающем сете: Костюк уступила Наварро на US Open-2024
00:54
Враг оккупировал Карловку в Донецкой области – DeepState
00:53
Военный учет без ВЛК и повестки в новые адреса: что изменилось в мобилизационных правилах
00:20
ОбновленоВ Киеве объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики
Все новости...
Реклама:
Реклама: