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Ситуація біля Вовчанська на Харківщині: ворог намагається пробитися до річки Вовча

Валентина РоманенкоП'ятниця, 23 серпня 2024, 13:21
Ситуація біля Вовчанська на Харківщині: ворог намагається пробитися до річки Вовча
Вовчанськ. скриншот з відео бригади "Лють"

На Харківському напрямку основні зусилля російські окупанти спрямовують на атаки Вовчанська, ворог намагається пробитися до річки Вовча.

Джерело: речник ОТУ "Харків" полковник Віталій Саранцев в ефірі "Супільне.Новини"

Пряма мова: "Ситуація на напрямку залишається напруженою. Основним напрямком зусиль противника залишається місто Вовчанськ, там наразі тривають міські бої.

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Вчора (22 серпня -ред.) відбулося два боєзіткнення в тому районі. Сьогодні також тривають ще два боєзіткнення. Противник намагається вести штурмові дії в районі кварталу багатоповерхової забудови, намагається розширити зону контролю. Основними зусиллями і основою задачею є зараз пробитися до берега річки Вовча, і саме на цьому він сконцентрував свої основні зусилля.

Втім, йому це не вдається, всі атаки противника відбиваються і всі його спроби просунутися вперед успіху не мають. Втрат наших позицій не допущено. Ми надійно тримаємо оборону".

Деталі: За словами Саранцева, противник також намагається подекуди здійснювати активні штурмові дії в прилеглих до Вовчанська населених пунктах Стариця і Тихе.

Харківська областьвійна
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