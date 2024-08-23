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Ситуация возле Волчанска на Харьковщине: враг пытается пробиться к реке Волчья

Валентина РоманенкоПятница, 23 августа 2024, 13:21
Ситуация возле Волчанска на Харьковщине: враг пытается пробиться к реке Волчья
Волчанск. скриншот с видео бригады «Лють»

На Харьковском направлении основные усилия российские оккупанты направляют на атаки Волчанска, враг пытается пробиться к реке Волчья.

Источник: спикер ОТГ "Харьков" полковник Виталий Саранцев в эфире "Супільне.Новини"

Прямая речь: "Ситуация на направлении остается напряженной. Основным направлением усилий противника остается город Волчанск, там сейчас продолжаются городские бои.

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Вчера (22 августа -ред.) произошло два боестолкновения в том районе. Сегодня также продолжаются еще два боестолкновения. Противник пытается вести штурмовые действия в районе квартала многоэтажной застройки, пытается расширить зону контроля. Основными усилиями и основной задачей является сейчас пробиться к берегу реки Волчья, и именно на этом он сконцентрировал свои основные усилия.

Впрочем, ему это не удается, все атаки противника отбиваются и все его попытки продвинуться вперед успеха не имеют. Потерь наших позиций не допущено. Мы надежно держим оборону".

Детали: По словам Саранцева, противник также пытается иногда осуществлять активные штурмовые действия в прилегающих к Волчанску населенных пунктах Старица и Тихое.

Харьковская областьвойна
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