Ув'язнені захопили заручників у колонії Росії, співробітника ФСВП убили – росЗМІ

Ув’язнені в колоні №19 в Суровікіно, РФ. Фото ілюстративне з miiira.com

Ув'язнені колонії №19, що в Суровікіно Волгоградської області Росії, захопили в заручники співробітників Федеральної служби виконання покарань, одного з працівників ФСВП убили, пишуть росЗМІ.

Джерело: російські пропагандистські видання РИА Новости і ТАСС із посиланням на пресслужбу ФСВП Росії, ФСВП РФ, російські Telegram-канали, Слідком РФ

Дослівно ФСВП: "У ВК-19 УФСВП Росії по Волгоградській області (колонія суворого режиму) під час засідання дисциплінарної комісії засуджені захопили в заручники співробітників виправної установи. Наразі проводяться заходи зі звільнення заручників. Є постраждалі".

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Деталі: ТАСС пише, що співробітника ФСВП було вбито.

У мережі публікують кадри, імовірно, з цієї колонії. На підлозі в калюжах крові лежать чоловіки у формі. Один із нападників тримає в руці ніж.

Скриншот з відео

Російські Telegram-канали пишуть, що в оперативній будівлі перебувають троє в’язнів, які захопили заручників. Вони вимагають вертоліт і два мільйони доларів. У разі переслідування обіцяють убити заручників. Кількість заручників наразі не відома.

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Слідком РФ повідомив, що за фактом подій у колонії порушили кримінальну справу за ч. 4 ст. 206 КК РФ (захоплення заручників, що призвело до смерті) та ч. 3 ст. 321 КК РФ (дезорганізація діяльності установ, що забезпечують ізоляцію від суспільства).

Пропагандистське видання RT пише, що, за попередніми даними, захопили чотирьох заручників.

Є загиблі, попередньо, їх двоє – один співробітник ФСВП і один ув'язнений.

Ще троє поранені, серед них є і співробітники колонії, і ув'язнені.

Оновлено: Російські силовики провели штурм виконавчої колонії №19 та вбили ув'язнених, які захопили заручників із числа співробітників Федеральної служби виконання покарань РФ.

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