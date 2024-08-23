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Ув'язнені захопили заручників у колонії Росії, співробітника ФСВП убили – росЗМІ

Ірина БалачукП'ятниця, 23 серпня 2024, 13:53
Ув'язнені захопили заручників у колонії Росії, співробітника ФСВП убили – росЗМІ
Ув’язнені в колоні №19 в Суровікіно, РФ. Фото ілюстративне з miiira.com

Ув'язнені колонії №19, що в Суровікіно Волгоградської області Росії, захопили в заручники співробітників Федеральної служби виконання покарань, одного з працівників ФСВП убили, пишуть росЗМІ.

Джерело: російські пропагандистські видання РИА Новости і ТАСС із посиланням на пресслужбу ФСВП Росії, ФСВП РФ, російські Telegram-канали, Слідком РФ 

Дослівно ФСВП: "У ВК-19 УФСВП Росії по Волгоградській області (колонія суворого режиму) під час засідання дисциплінарної комісії засуджені захопили в заручники співробітників виправної установи. Наразі проводяться заходи зі звільнення заручників. Є постраждалі".

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Деталі: ТАСС пише, що співробітника ФСВП було вбито.

У мережі публікують кадри, імовірно, з цієї колонії. На підлозі в калюжах крові лежать чоловіки у формі. Один із нападників тримає в руці ніж. 

 
Скриншот з відео

Російські Telegram-канали пишуть, що в оперативній будівлі перебувають троє в’язнів, які захопили заручників. Вони вимагають вертоліт і два мільйони доларів. У разі переслідування обіцяють убити заручників. Кількість заручників наразі не відома. 

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Слідком РФ повідомив, що за фактом подій у колонії порушили кримінальну справу за ч. 4 ст. 206 КК РФ (захоплення заручників, що призвело до смерті) та ч. 3 ст. 321 КК РФ (дезорганізація діяльності установ, що забезпечують ізоляцію від суспільства).

Пропагандистське видання RT пише, що, за попередніми даними, захопили чотирьох заручників.

Є загиблі, попередньо, їх двоє – один співробітник ФСВП і один ув'язнений.

Ще троє поранені, серед них є і співробітники колонії, і ув'язнені.

Оновлено: Російські силовики провели штурм виконавчої колонії №19 та вбили ув'язнених, які захопили заручників із числа співробітників Федеральної служби виконання покарань РФ.

Передісторія:

  • У червні повідомлялося, що у Ростові-на-Дону ув'язнені СІЗО-1 захопили в заручники двох співробітників ФСВП. Писали, що шестеро обвинувачених вибили віконну решітку у своїй камері в СІЗО і проникли в чергову частину. У заручниках перебували начальник оперативного управління і молодший інспектор чергової служби. В'язні вимагали машину, зброю та можливість виїхати з ізолятора.

Росіяв'язниця
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