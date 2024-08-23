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Заключенные захватили заложников в колонии в России, сотрудник ФСИН убит – росСМИ

Ирина БалачукПятница, 23 августа 2024, 13:53
Заключенные захватили заложников в колонии в России, сотрудник ФСИН убит – росСМИ
Заключенные в колонии №19 в Суровикино, РФ. Фото иллюстративное с miiira.com

Заключенные колонии №19, что в Суровикино Волгоградской области России, захватили в заложники сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, один из работников ФСИН убит, пишут росСМИ.

Источник: российские пропагандистские издания РИА Новости и ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСИН России, ФСИН РФ, российские Telegram-каналы, Следком РФ

Дословно ФСИН: "В ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области (колония строгого режима) во время заседания дисциплинарной комиссии осужденные захватили в заложники сотрудников исправительного учреждения. В настоящее время проводятся мероприятия по освобождению заложников. Есть пострадавшие".

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Детали: ТАСС пишет, что сотрудник ФСИН был убит.

В сети публикуют кадры, предположительно, из этой колонии. На полу в лужах крови лежат мужчины в форме. Один из нападавших держит в руке нож.

 
Скриншот Из вИдео

Российские Telegram-каналы пишут, что в оперативном здании находятся трое захватчиков. Они требуют вертолет и два миллиона долларов. В случае преследования обещают убить заложников. Количество заложников на данный момент не известно.

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Следком РФ сообщил, что по факту событий в колонии возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 206 УК РФ (захват заложников, повлекший смерть) и ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества).

Пропагандистке издание RT пишет, что, по предварительным данным, захвачены четверо заложников.

Есть погибшие, предварительно, их двое – один сотрудник ФСИН и один заключенный.

Еще трое ранены, среди них есть и сотрудники колонии, и заключенные.

Обновлено: Российские силовики провели штурм исполнительной колонии №19 и убили заключенных, которые захватили заложников из числа сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний РФ.

Предыстория:

  • В июне сообщалось, что в Ростове-на-Дону заключенные СИЗО-1 захватили в заложники двух сотрудников ФСИН. Писали, что шестеро обвиняемых выбили оконную решетку в своей камере в СИЗО и проникли в дежурную часть. В заложниках находились начальник оперативного управления и младший инспектор дежурной службы. Заключенные требовали машину, оружие и возможность выехать из изолятора.


 

Росcиятюрьма
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