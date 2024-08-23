Бунт у російській колонії: при штурмі силовики вбили ув'язнених, які захопили заручників

Російські силовики провели штурм виправної колонії №19, що в Суровікіно Волгоградської області, і вбили ув'язнених, які захопили заручників із числа співробітників Федеральної служби виконання покарань РФ.

Джерело: російські видання ТАСС і "Интерфакс" із посиланням на Росгвардію

Дослівно: "Снайпери спецпідрозділів Росгвардіі по Волгоградській області чотирма влучними пострілами нейтралізували чотирьох ув'язнених, які взяли в заручники співробітників колонії. Заручників звільнено".

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Деталі: ФСВП повідомила про загибель чотирьох співробітників колонії у Волгограді, де сталося захоплення заручників, ще трьох співробітників госпіталізовано.

Раніше повідомлялося, що в ІК-19 УФСВП Росії по Волгоградській області (колонія суворого режиму) під час засідання дисциплінарної комісії засуджені захопили в заручники співробітників виправної установи.

ТАСС писав, що одного співробітника ФСВП було вбито.

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Організатори бунту нібито вимагали вертоліт і два мільйони доларів.

Як зазначає видання "Важные истории", під час нападу ув'язнені знімали та публікували відео, у яких вони ходять територією біля колонії, тримають ніж на шиї закривавленого заручника і намагаються вести переговори із силовиками.

На відео чоловіки говорили, що скоїли напад "заради братів мусульман і полонених", а також як помсту за затриманих, яких звинуватили в теракті в музичному центрі "Крокус".