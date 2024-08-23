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Візит Моді: Україна та Індія погодили чотири документи про співпрацю

Валентина РоманенкоП'ятниця, 23 серпня 2024, 15:01
Візит Моді: Україна та Індія погодили чотири документи про співпрацю
Зеленський і Моді. фото Офісу президента

Угоди про співпрацю між Україною та Індією в медичній, аграрній, гуманітарній та культурній сферах було узгоджено в рамках візиту прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді в Україну.

Джерело: президент Володимир Зеленський на зустрічі з Моді в Києві 23 серпня, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "На сьогодні ми погодили... чотири документи в цей історичний візит прем'єр-міністра Моді між Україною та Індією. Це медична сфера, це співпраця в аграрному напрямі, це гуманітарні відносини, це культура".

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Деталі: За словами глави держави, також підготовлено спільну заяву "про побудову стратегічного партнерства між нашими країнами, торгівлі між нашими країнами та військово-технічну співпрацю".

"Усе це має зміцнюватися", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо: 23 серпня прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді прибув до України. Це перший офіційний візит індійського прем'єр-міністра до України за часи незалежності.

ІндіяЗеленський
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