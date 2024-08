Прем'єр-міністр Індії Моді прибув до України

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді прибув до України. Це перший офіційний візит індійського прем'єр-міністра до України за часи незалежності.

Джерело: Times of India, Моді у соцмережі Х (Twitter)

Деталі: Індійський політик прибув до Києва уранці 23 серпня. Очікується, що він зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським.

⚡ Indian PM Modi arrived in Kyiv for the first time in the history of Ukraine-India bilateral relations.



📹: Ukrzaliznytsia / Instagram pic.twitter.com/N1lBzOy06P