Прем'єр-міністр Індії Моді прибув до України
П'ятниця, 23 серпня 2024, 09:20
Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді прибув до України. Це перший офіційний візит індійського прем'єр-міністра до України за часи незалежності.
Джерело: Times of India, Моді у соцмережі Х (Twitter)
Деталі: Індійський політик прибув до Києва уранці 23 серпня. Очікується, що він зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським.
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⚡ Indian PM Modi arrived in Kyiv for the first time in the history of Ukraine-India bilateral relations.— UNITED24 Media (@United24media) August 23, 2024
📹: Ukrzaliznytsia / Instagram pic.twitter.com/N1lBzOy06P
Оновлено: Моді у соцмережі Х опублікував фото зустрічі з індійською діаспорою.
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Що передувало:
21 серпня Моді закликав до "відновлення миру" перед візитом до України та анонсував, що поділиться перспективами закінчення війни з Росією.
Передісторія:
- На початку липня, в день російської атаки на лікарню "Охматдит" у Києві, Моді відвідав Росію. На зустрічі із правителем РФ Володимиром Путіним закликав його припинити війну в Україні та заявив, що рішення не може бути знайдено на полі бою.
- Зеленський розкритикував зустріч Моді з правителем Росії Володимиром Путіним, назвавши її "руйнівним ударом по мирних зусиллях". У відповідь на це Індія викликала українського посла, щоб обговорити слова президента України.
- Сполучені Штати висловили занепокоєння Індії щодо її відносин з Росією на тлі загарбницької війни, яку РФ веде проти України.
- Офіс президента офіційно підтвердив, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді відвідає Україну напередодні Дня Незалежності.