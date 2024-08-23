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Прем'єр-міністр Індії Моді прибув до України

Тетяна ОлійникП'ятниця, 23 серпня 2024, 09:20
Прем'єр-міністр Індії Моді прибув до України
Нарендра Моді на зустрічі з індійською діаспорою в Києві. Фото - з його соцмережі Х (Twitter)

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді прибув до України. Це перший офіційний візит індійського прем'єр-міністра до України за часи незалежності.

Джерело: Times of India, Моді у соцмережі Х (Twitter)

Деталі: Індійський політик прибув до Києва уранці 23 серпня. Очікується, що він зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським. 

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Оновлено: Моді у соцмережі Х опублікував фото зустрічі з індійською діаспорою.

ВІДЕО ДНЯ
 
Нарендра Моді на зустрічі з індійською діаспорою в Києві. Фото - з його соцмережі Х (Twitter)
 
Нарендра Моді на зустрічі з індійською діаспорою в Києві. Фото - з його соцмережі Х (Twitter)

Що передувало:

21 серпня Моді закликав до "відновлення миру" перед візитом до України та анонсував, що поділиться перспективами закінчення війни з Росією.

Передісторія:

  • На початку липня, в день російської атаки на лікарню "Охматдит" у Києві, Моді відвідав Росію. На зустрічі із правителем РФ Володимиром Путіним закликав його припинити війну в Україні та заявив, що рішення не може бути знайдено на полі бою. 
  • Зеленський розкритикував зустріч Моді з правителем Росії Володимиром Путіним, назвавши її "руйнівним ударом по мирних зусиллях". У відповідь на це Індія викликала українського посла, щоб обговорити слова президента України.
  • Сполучені Штати висловили занепокоєння Індії щодо її відносин з Росією на тлі загарбницької війни, яку РФ веде проти України.
  • Офіс президента офіційно підтвердив, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді відвідає Україну напередодні Дня Незалежності.

Індія
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