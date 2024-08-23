Прем'єр-міністр Індії Моді прибув до України

Нарендра Моді на зустрічі з індійською діаспорою в Києві. Фото - з його соцмережі Х (Twitter)

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді прибув до України. Це перший офіційний візит індійського прем'єр-міністра до України за часи незалежності.

Джерело: Times of India, Моді у соцмережі Х (Twitter)

Деталі: Індійський політик прибув до Києва уранці 23 серпня. Очікується, що він зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським.

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⚡ Indian PM Modi arrived in Kyiv for the first time in the history of Ukraine-India bilateral relations.



📹: Ukrzaliznytsia / Instagram pic.twitter.com/N1lBzOy06P — UNITED24 Media (@United24media) August 23, 2024

Оновлено: Моді у соцмережі Х опублікував фото зустрічі з індійською діаспорою.

ВІДЕО ДНЯ

Нарендра Моді на зустрічі з індійською діаспорою в Києві. Фото - з його соцмережі Х (Twitter)

Нарендра Моді на зустрічі з індійською діаспорою в Києві. Фото - з його соцмережі Х (Twitter)

Що передувало:

21 серпня Моді закликав до "відновлення миру" перед візитом до України та анонсував, що поділиться перспективами закінчення війни з Росією.

Передісторія: