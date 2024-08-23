Визит Моди: Украина и Индия согласовали четыре документа о сотрудничестве
Соглашения о сотрудничестве между Украиной и Индией в медицинской, аграрной, гуманитарной и культурной сферах были согласованы в рамках визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Украину.
Источник: президент Владимир Зеленский на встрече с Моди в Киеве 23 августа, цитирует "Интерфакс-Украина"
Прямая речь: "На сегодня мы согласовали ... четыре документа в этот исторический визит премьер-министра Моди между Украиной и Индией. Это медицинская сфера, это сотрудничество в аграрном направлении, это гуманитарные отношения, это культура".
Детали: По словам главы государства, также подготовлено совместное заявление "о построении стратегического партнерства между нашими странами, торговли между нашими странами и военно-техническом сотрудничестве".
"Все это должно укрепляться", – подчеркнул Зеленский.
Напомним: 23 августа премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Украину. Это первый официальный визит индийского премьер-министра в Украину за время независимости.