Бунт в российской колонии: при штурме силовики убили заключенных, захвативших заложников

Российские силовики провели штурм исправительной колонии №19, что в Суровикино Волгоградской области, и убили заключенных, которые захватили заложников из числа сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний РФ.

Источник: российские издания ТАСС и "Интерфакс" со ссылкой на Росгвардию

Дословно: "Снайперы спецподразделений Росгвардии по Волгоградской области четырьмя точными выстрелами нейтрализовали четверых заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии. Заложники освобождены".

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Детали: ФСИН сообщила о гибели четверых сотрудников колонии в Волгограде, где произошел захват заложников, еще трое сотрудников госпитализированы.

Ранее сообщалось, что в ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области (колония строгого режима) во время заседания дисциплинарной комиссии осужденные захватили в заложники сотрудников исправительного учреждения.

ТАСС писал, что один сотрудник ФСИН был убит.

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Организаторы бунта якобы требовали вертолет и два миллиона долларов.

Как отмечает издание "Важные истории", в ходе нападения заключенные снимали и публиковали видео, в которых они ходят по территории у колонии, держат нож у шеи окровавленного заложника и пытаются вести переговоры с силовиками.

На видео мужчины говорили, что совершили нападение "ради братьев мусульман и пленных", а также в качестве мести за задержанных, которых обвинили в теракте в музыкальном центре "Крокус".