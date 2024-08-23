Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Бунт в российской колонии: при штурме силовики убили заключенных, захвативших заложников

Валентина РоманенкоПятница, 23 августа 2024, 17:45
Бунт в российской колонии: при штурме силовики убили заключенных, захвативших заложников
фото Росгвардии

Российские силовики провели штурм исправительной колонии №19, что в Суровикино Волгоградской области, и убили заключенных, которые захватили заложников из числа сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний РФ.

Источник: российские издания ТАСС и "Интерфакс" со ссылкой на Росгвардию

Дословно: "Снайперы спецподразделений Росгвардии по Волгоградской области четырьмя точными выстрелами нейтрализовали четверых заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии. Заложники освобождены".

Реклама:

Детали: ФСИН сообщила о гибели четверых сотрудников колонии в Волгограде, где произошел захват заложников, еще трое сотрудников госпитализированы.

Ранее сообщалось, что в ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области (колония строгого режима) во время заседания дисциплинарной комиссии осужденные захватили в заложники сотрудников исправительного учреждения.

ТАСС писал, что один сотрудник ФСИН был убит.

ВИДЕО ДНЯ

Организаторы бунта якобы требовали вертолет и два миллиона долларов.

Как отмечает издание "Важные истории", в ходе нападения заключенные снимали и публиковали видео, в которых они ходят по территории у колонии, держат нож у шеи окровавленного заложника и пытаются вести переговоры с силовиками.

На видео мужчины говорили, что совершили нападение "ради братьев мусульман и пленных", а также в качестве мести за задержанных, которых обвинили в теракте в музыкальном центре "Крокус".

Росcиятюрьма
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил Олещука с должности командующего Воздушных сил

Туск: Украина не будет членом ЕС, если не урегулирует исторические проблемные вопросы с Польшей

Готовится увольнение главы "Укрэнерго" Кудрицкого – источники

МИД Украины призвал Монголию арестовать Путина во время его визита по ордеру МУС

Подоляк опроверг собственное заявление об остановке транзита российской нефти

обновлено, видеоВ Харькове количество погибших от российского удара возросло до 5, еще 47 человек ранены

Все новости...
Росcия
В Ростовской области РФ, где пылает автобаза, запретили уличные массовые мероприятия
ВПК, металлургия, финансы: США расширили санкции против секторов экономики РФ
США ввели новые санкции против более 100 компаний и физических лиц за поддержку России
Последние новости
03:40
Россияне атаковали 13 общин Сумщины, ранили человека
03:06
велоспорт37-летний Вудс выиграл 13-й горный этап Вуэльты-2024
02:48
На Киевщине работала ПВО, в столице объявляли третью за ночь воздушную тревогу
02:30
обновляется от 00:10Вражеские беспилотники атакуют Украину
01:30
видеоКличко: По обновленному участку между киевскими станциями метро прошел пробный поезд
01:12
Украинский легкоатлет завоевал бронзу на этапе Бриллиантовой лиги
01:02
теннисРассыпалась в решающем сете: Костюк уступила Наварро на US Open-2024
00:54
Враг оккупировал Карловку в Донецкой области – DeepState
00:53
Военный учет без ВЛК и повестки в новые адреса: что изменилось в мобилизационных правилах
00:20
ОбновленоВ Киеве объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики
Все новости...
Реклама:
Реклама: