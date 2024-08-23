Зеленський: Поступово витискаємо росіян з Харківщини

Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні заявив, що Збройні сили поступово витискають російські війська з Харківської області.

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова Зеленського: "Говорив з головкомом Сирським щодо боїв на Харківщині. Витискаємо російську армію. Поступово. Окупант не підкорить Харків, не підкорить всю нашу Україну".

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Деталі: Президент нагадав, що ЗСУ з початку травня вдалося відбити спробу російських загарбників наступу на Харків. Зеленський назвав Харків "героїчним містом, містом людей і життя".

Що було раніше: Перед цим повідомлялось, що на місці контратаки Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ на Харківщині тривають стабілізаційні заходи. пресофіцер бригади Олександр Бородін повідомляв, що в результаті операції досить серйозно знищені позиції і логістика 20-ї армії Російської Федерації.

На запитання про те, чи пов’язана операція Третьої штурмової із операцією ЗСУ в Курській області, Бородін відповів, що це "синхронний успіх".

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Речник Третьої штурмової бригади також каже, що, попри ураження, в тому числі і по особовому складу, у російської армії на цьому напрямку залишаються великі резерви, однак вони можуть бути неефективними через ураження логістики.