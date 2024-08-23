Зеленский: Постепенно вытесняем россиян из Харьковщины

Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении заявил, что Вооруженные силы постепенно вытесняют российские войска из Харьковской области.

Источник: Зеленский в видеообращении

Прямая речь Зеленского: "Говорил с главкомом Сырским относительно боев на Харьковщине. Вытесняем российскую армию. Постепенно. Оккупант не покорит Харьков, не покорит всю нашу Украину".

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Детали: Президент напомнил, что ВСУ с начала мая удалось отбить попытку российских захватчиков наступления на Харьков. Зеленский назвал Харьков "героическим городом, городом людей и жизни".

Что предшествовало: Перед этим сообщалось, что на месте контратаки Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ в Харьковской области продолжаются стабилизационные мероприятия. пресс-офицер бригады Александр Бородин сообщал, что в результате операции достаточно серьезно уничтожены позиции и логистика 20-й армии Российской Федерации.

На вопрос о том, связана ли операция Третьей штурмовой с операцией ВСУ в Курской области, Бородин ответил, что это "синхронный успех".

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Представитель Третьей штурмовой бригады также говорит, что, несмотря на поражение, в том числе и по личному составу, у российской армии на этом направлении остаются большие резервы, однако они могут быть неэффективными из-за поражения логистики.