Росіяни атакували з дрона цивільного в Херсоні – ОВА
П'ятниця, 23 серпня 2024, 21:36
У Дніпровському районі Херсона російські військові атакували цивільного чоловіка з безпілотника.
Джерело: Херсонська обласна військова адміністрація у соцмережах
Деталі: Повідомляється, що 48-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму та уламкове поранення стегна.
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Потерпілого шпиталізували до лікарні для надання медичної допомоги.
Що передувало: Близько 17:30 п'ятниці російські війська здійснили обстріл з артилерії міста Херсон, поранивши 62-річно жінку.