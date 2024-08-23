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Росіяни атакували з дрона цивільного в Херсоні – ОВА

Євген КізіловП'ятниця, 23 серпня 2024, 21:36
Росіяни атакували з дрона цивільного в Херсоні – ОВА
фото: Getty Images

У Дніпровському районі Херсона російські військові атакували цивільного чоловіка з безпілотника.

Джерело: Херсонська обласна військова адміністрація у соцмережах

Деталі: Повідомляється, що 48-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму та уламкове поранення стегна.

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Потерпілого шпиталізували до лікарні для надання медичної допомоги.

Що передувало: Близько 17:30 п'ятниці російські війська здійснили обстріл з артилерії міста Херсон, поранивши 62-річно жінку.

Херсонобстрілвійна
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