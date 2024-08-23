Россияне атаковали с дрона гражданского в Херсоне – ОВА

В Днепровском районе Херсона российские военные атаковали гражданского мужчину с беспилотника.

Источник: Херсонская областная военная администрация в соцсетях

Детали: Сообщается, что 48-летний мужчина получил минно-взрывную травму и осколочное ранение бедра.

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Пострадавшего госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи.

Что предшествовало: Около 17:30 пятницы российские войска совершили обстрел из артиллерии города Херсон, ранив 62-летнюю женщину.