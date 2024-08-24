Забув про перекидання військ: Лукашенко привітав українців з Днем Незалежності

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, попри стягування до кордону з Україною майже третини своєї армії, знову вирішив привітати український народ із Днем Незалежності.

Джерело: Telegram-канал президента Білорусі "Пул первого"

Деталі: Лукашенко заявив, що "на білоруській землі завжди з особливою повагою і теплотою ставилися до сердечного і працьовитого народу України". За словами білоруського диктатора, "нас об'єднують не тільки спільна доля і родинні зв'язки, а й прагнення дружити та ладнати з сусідами".

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Пряма мова: "Упевнений, що в сьогоднішніх непростих умовах не тільки можливо, а й необхідно розмовляти мовою миру заради нинішнього і майбутніх поколінь слов'янських народів. Іншої альтернативи немає. Білорусь зі свого боку продовжить робити все можливе для якнайшвидшого забезпечення безпеки в регіоні".

Деталі: Лукашенко побажав жителям України "мирного неба і громадянської злагоди, благополуччя їхній щедрій країні, згуртованості сім'ям".

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