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Забув про перекидання військ: Лукашенко привітав українців з Днем Незалежності

Анастасія ПроцСубота, 24 серпня 2024, 11:57
Забув про перекидання військ: Лукашенко привітав українців з Днем Незалежності
Лукашенко. Ілюстративне фото: Getty Images

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, попри стягування до кордону з Україною майже третини своєї армії, знову вирішив привітати український народ із Днем Незалежності.

Джерело: Telegram-канал президента Білорусі "Пул первого"

Деталі: Лукашенко заявив, що "на білоруській землі завжди з особливою повагою і теплотою ставилися до сердечного і працьовитого народу України". За словами білоруського диктатора, "нас об'єднують не тільки спільна доля і родинні зв'язки, а й прагнення дружити та ладнати з сусідами".

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Пряма мова: "Упевнений, що в сьогоднішніх непростих умовах не тільки можливо, а й необхідно розмовляти мовою миру заради нинішнього і майбутніх поколінь слов'янських народів. Іншої альтернативи немає. Білорусь зі свого боку продовжить робити все можливе для якнайшвидшого забезпечення безпеки в регіоні". 

Деталі: Лукашенко побажав жителям України "мирного неба і громадянської злагоди, благополуччя їхній щедрій країні, згуртованості сім'ям".

Нагадаємо: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 18 серпня Лукашенко заявив, що перекинув до кордону з Україною майже третину своєї армії через те, що там начебто знаходиться понад 120 тисяч українських військових.
  • Перед цим Лукашенко заявляв, що Росія в разі агресії щодо Білорусії введе в країну свої війська для надання військової підтримки.

БілорусьЛукашенко
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