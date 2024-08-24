Забыл о переброске войск: Лукашенко поздравил украинцев с Днем Независимости

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, несмотря на стягивание к границе с Украиной почти трети своей армии, снова решил поздравить украинский народ с Днем Независимости.

Источник: Telegram-канал президента Беларуси "Пул первого"

Детали: Лукашенко заявил, что "на белорусской земле всегда с особым уважением и теплотой относились к сердечному и трудолюбивому народу Украины". По словам белорусского диктатора, "нас объединяют не только общая судьба и родственные связи, но и стремление дружить и ладить с соседями".

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Прямая речь: "Уверен, что в сегодняшних непростых условиях не только возможно, но и необходимо разговаривать на языке мира ради нынешнего и будущих поколений славянских народов. Другой альтернативы нет. Беларусь со своей стороны продолжит делать все возможное для скорейшего обеспечения безопасности в регионе".

Детали: Лукашенко пожелал жителям Украины "мирного неба и гражданского согласия, благополучия их щедрой стране, сплоченности семьям".

Напомним:

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