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Забыл о переброске войск: Лукашенко поздравил украинцев с Днем Независимости

Анастасия ПроцСуббота, 24 августа 2024, 11:57
Забыл о переброске войск: Лукашенко поздравил украинцев с Днем Независимости
Лукашенко. Иллюстративное фото: Getty Images

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, несмотря на стягивание к границе с Украиной почти трети своей армии, снова решил поздравить украинский народ с Днем Независимости.

Источник: Telegram-канал президента Беларуси "Пул первого"

Детали: Лукашенко заявил, что "на белорусской земле всегда с особым уважением и теплотой относились к сердечному и трудолюбивому народу Украины". По словам белорусского диктатора, "нас объединяют не только общая судьба и родственные связи, но и стремление дружить и ладить с соседями".

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Прямая речь: "Уверен, что в сегодняшних непростых условиях не только возможно, но и необходимо разговаривать на языке мира ради нынешнего и будущих поколений славянских народов. Другой альтернативы нет. Беларусь со своей стороны продолжит делать все возможное для скорейшего обеспечения безопасности в регионе".

Детали: Лукашенко пожелал жителям Украины "мирного неба и гражданского согласия, благополучия их щедрой стране, сплоченности семьям".

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • 18 августа Лукашенко заявил, что перебросил к границе с Украиной почти треть своей армии из-за того, что там якобы находится более 120 тысяч украинских военных.
  • Перед этим Лукашенко заявлял, что Россия в случае агрессии в отношении Белоруссии введет в страну свои войска для оказания военной поддержки.

БеларусьЛукашенко
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