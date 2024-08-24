Святковий "Гуркіт": розвідники уразили склад боєприпасів у Воронезької області РФ
Субота, 24 серпня 2024, 15:00
Бійці Головного управління розвідки Міноборони уразили польовий склад боєприпасів поблизу населеного пункту Острогозьк Воронезької області Росії.
Джерело: ГУР у Telegram
Дослівно: "24 серпня 2024 року воїни ГУР МО України завдали успішного вогневого ураження по польовому складу боєприпасів, розташованому поблизу населеного пункту Острогозьк Воронезької області Росії".
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Деталі: Зазначається, що склад БК належав угрупуванню військ "Запад" ЗС РФ. На території військового об’єкта зберігались артилерійські й танкові снаряди окупантів, їхні набої для стрілецької зброї та ракети класу "земля-повітря" ― загалом понад п’ять тисяч тонн боєприпасів.
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