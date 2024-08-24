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Святковий "Гуркіт": розвідники уразили склад боєприпасів у Воронезької області РФ

Анастасія ПроцСубота, 24 серпня 2024, 15:00
Святковий Гуркіт: розвідники уразили склад боєприпасів у Воронезької області РФ
Скрін з відео

Бійці Головного управління розвідки Міноборони уразили польовий склад боєприпасів поблизу населеного пункту Острогозьк Воронезької області Росії.

Джерело: ГУР у Telegram

Дослівно: "24 серпня 2024 року воїни ГУР МО України завдали успішного вогневого ураження по польовому складу боєприпасів, розташованому поблизу населеного пункту Острогозьк Воронезької області Росії".

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Деталі: Зазначається, що склад БК  належав угрупуванню військ "Запад" ЗС РФ. На території військового об’єкта зберігались артилерійські й танкові снаряди окупантів, їхні набої для стрілецької зброї та ракети класу "земля-повітря" ― загалом понад п’ять тисяч тонн боєприпасів.

Що передувало:

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  • Вночі губернатор Воронезької області РФ Олександр Гусєв заявив, що область атакували безпілотники, внаслідок чого сталася детонація вибухонебезпечних об'єктів.

розвідкаРосіябезпілотникивійна
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